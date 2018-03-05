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Бывшего алтайского депутата осудили за незаконное предпринимательство

Происшествия

И взыскал 109 млн руб. в пользу государства

Барнаул, 5 марта 2018, 17:09 — REGNUM  Бывший депутат Алтайского краевого законодательного собрания Алексей Кушнарев признан виновным в незаконном предпринимательстве. Как сообщает следственное управление СКР РФ по Алтайскому краю, следствием и судом установлено, что Кушнарев решил осуществить незаконную предпринимательскую деятельность от имени подконтрольных и подотчетных ему лиц. С августа 2012 по июль 2016 года он, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в органах налоговой службы, реализовал по договорам купли-продажи 142 объекта недвижимости — земельных участков и жилых домов в поселке Лесной Индустриального района города Барнаула. В результате, от незаконной предпринимательской деятельности Кушнарев получил доход на общую сумму более 123 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Суд назначил Кушнареву наказание в виде 3,3 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск прокурора на сумму 109 миллионов рублей в пользу государства.

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