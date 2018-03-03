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При пожаре в частном доме во Владимирской области погибли четверо детей

Происшествия

Спастись удалось двум взрослым и одному ребенку

При пожаре в частном доме во Владимирской области погибли четверо детей
Иллюстрация: Mil.ru
Пожарные

Струнино, Владимирская область, 3 марта 2018, 08:13 — REGNUM  По меньшей мере четверо детей погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме во Владимирской области. Об этом сегодня, 3 марта, сообщают местные СМИ, со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что пожар произошел в двухэтажном частном жилом доме, расположенном в городе Струнино Александровского района Владимирской области.

При пожаре спастись удалось двоим взрослым — мужчине 1995 года рождения и женщине 1991 года рождения, а также девочке 2010 года рождения.

По предварительным данным в огнем могли погибнуть четверо детей. В настоящий момент спасатели разбирают обломки здания. Тела детей пока не найдены.

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Пожары в жилых домах
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