Пещерный вандализм: Как монополизируют сферу ритуальных услуг России

Москва, , 13:25 — REGNUM Сфера ритуальных услуг в регионах России полностью монополизирована отдельными структурами, и вопиющий случай с выкапыванием «захороненного тела» из могилы в деревне Некрасово Калужской области это подтверждает, считает президент НКО по защите прав потребителей в ритуально-похоронной сфере «Верум» Владимир Горелов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, в Москве монополистом похоронного рынка является ГБУ «Ритуал», в Волгоградской области — ритуальная организации «Память», в Рузском районе Московской области — «Рузский похоронный дом». В отношении данных компанией НКО «Верум» по жалобам ритуальщиков были инициированы проверки антимонопольных органов, и в ряде случаев монополистам были вынесены предупреждения.

«Если говорить о случае в Калуге, то там такие действия происходят, потому что кто-то имеет намерения на монополизацию оказания ритуальных услуг в городе и таким путём идёт к цели. То есть можно говорить о формировании монополиста, который ничем не гнушается, чтобы захватить рынок. В первую очередь — это пример показательный для других участников рынка, чтобы другим, что называется, неповадно было», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, монопольному положению ГБУ «Ритуал» в Москве во многом способствовало №323-ПП о внесении изменений в постановление «О состоянии и мерах по улучшению похо­ронного обслуживания в городе Москве», в котором московские власти наделили ГБУ «Ритуал» правом выдавать разрешения на работу другим организациям. Это выражается в том, что на сегодняшний день все кладбища и администрации действующих погостов находятся в ведении данной организации.

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Случаи незаконного захоронения на российских кладбищах не единичны. В течение последних лет подобные происшествия были зафиксированы прокуратурой на кладбищах в Московской области, Орле, Калуге и других регионах. Например, самовольно вырытые могилы в 2013 году появились на территориях закрытых кладбищ Орлецы I, II и III в Пскове. Как пояснили в прокуратуре, подобные действия приводят к фактическому уменьшению санитарно-защитной зоны общественных мест захоронения и нарушает права жителей на использование имеющихся в их собственности земельных участков для целей строительства.

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Владимир Горелов отметил, что для вскрытия могилы необходимо получить разрешение органов власти. На сегодняшний день существует несколько видов эксгумации. Законная эксгумация осуществляется с разрешения государственных органов и проводится для переноса гроба с усопшим на другое место погребения, если этого желают родственники. В данной случае необходимо разрешение ритуального агентства, которое обслуживает данное кладбище.

При случайной эксгумации, когда тела или останки умерших были обнаружены при археологических раскопках или время ведения строительных работ, разрешение выдают органы полиции и судебно-медицинские эксперты в том случае, если останки не носят криминальный характер или не относятся к современным захоронениям.

Также есть преступный вид эксгумации, когда злоумышленники вскрывают могилу, чтобы поживиться за счёт имеющихся в гробу ценных предметов или надругаться над телом. В судебной практике встречаются случаи, когда преступники изымают тело с гробом из захоронения, чтобы шантажировать родственников или требовать от них выкуп тела.

По словам директора по развитию компании «Честный агент» Павла Соснового, случаев судебного преследования родственников умершего, захоронивших его «незаконно» из-за отсутствия денег, нет, так как статья за незаконное захоронение в отраслевом законодательстве не предусмотрена. Однако при этом известно множество случаев самовольного захоронения.

«Если говорить на примере Московской области, то там власти, чтобы остановить захват кладбищенских земель, надеются на новые штрафы. Так, разработаны поправки в закон Московской области «О погребении и похоронном деле». Согласно законопроекту, захоронение без документов на участок и записи в кладбищенской книге приведёт к штрафу до 3 тыс. рублей для физических лиц (сейчас — 1,5—2,5 тыс.), до 110 тыс. рублей для юридических лиц (сейчас — 50—80 тыс.). Должностным лицам придется заплатить 15—25 тыс. рублей (сегодня — 5—10 тыс.). Штраф за повторное нарушение в каждом случае будет увеличен примерно на 30%», — подчеркнул он.

Добавим, в настоящий момент на территории Российской Федерации отношения, связанные с погребением умерших, урегулированы положениями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (ред. от 28.07.2012).

В соответствии со статьёй 5 данного ФЗ, у каждого есть право быть погребённым на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими. Для этого необходимо выразить своё желание в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме (волеизъявление умершего). В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение указанных действий имеют супруг или близкие родственники усопшего. При отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

«Нередко на российских кладбищах происходят и случаи вандализма иного рода — некоммерческого, бессмысленного, пещерного. Регулярно разоряются могилы на московских и питерских кладбищах. Виновники — иногда члены сатанинских сект, но чаще просто одуревшие от алкоголя и безделья молодые люди. Недавно было разбито двенадцать старинных надгробий на Всехсвятском кладбище в центре Тулы. Вандалов задержали, ими оказалась группа пьяных старшеклассников. Дело традиционно ограничилось штрафами. В одном из районов Самарской области на сельском погосте надгробные памятники были использованы в качестве мишеней для упражнений в стрельбе», — добавил Владимир Горелов.

Отметим, вандализм наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх месяцев, либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трёх месяцев. Те же деяния, совершенные группой лиц, наказываются ограничением свободы на срок до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее на сельском кладбище в деревне Некрасово был самовольно захоронен скончавшийся житель Калуги. Гроб с телом был выкопан из могилы неустановленными лицами и оставлен рядом с местом захоронения. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), максимальное наказание в соответствии с которой составляет пять лет лишения свободы.

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