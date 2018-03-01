В Крыму осудили лидеров ОПГ «Башмаки»

Симферополь, , 15:03 — REGNUM Верховный суд Республики Крым вынес приговор в отношении двух главарей преступной группировки «Башмаки» Николая Копетинского, ранее известного по фамилии Кожухарь, и Александра Данильченко. Первый отправится в колонию общего режима на 11 лет, а второго освободили по сроку давности преступлений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оба подсудимых обвинялись в бандитизме, покушении на убийства и убийства двух и более лиц, совершённые с особой жестокостью организованной группой, а также в приобретении, хранении и ношении оружия.

Кроме того, по данным пресс-службы суда, оба преступника должны будут выплатить компенсации пострадавшим от совершенных преступлений.

Напомним, сотрудниками ФСБ задержали преступников в Симферополе в ночь на 7 февраля 2016 года.

«Лидеры банды «Башмаки» подозреваются в причастности как минимум к восьми убийствам, совершённым с особой жестокостью в период с 1991 по 1999 год. Однако в следственных органах полагают, что их может быть намного больше. К пострадавшим применялись пытки и истязания. Преступники использовали большое количество огнестрельного и холодного оружия и взрывных устройств», — отмечала после задержания старший помощник руководителя регионального управления СК Евгения Беликов.

Тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская обещала сделать всё, чтобы «Башмаки» получили пожизненный срок.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы они ответили по закону. Думаю, суд назначит лидерам банды заслуженное наказание — пожизненное лишение свободы», — сообщала она.

Отметим, что именно Наталья Поклонская была главным инициатором развернувшейся анти-башмаковской кампании. При этом в 2011 году, будучи государственным обвинителем на громком процессе ещё одного лидера ОПГ «Башмаки» — экс-депутата Верховного Совета Крыма и экс-гендиректора ФК «Таврия» Рувима Аронова, она пережила ряд нападений и в результате одного из которых получила серьёзную травму лица.

Также отметим, что среди самых резонансных преступлений крымских мафиози Данилы и Молдована числятся: организация убийства семьи местного криминального авторитета Олега Дзюбы (застрелены дочь, сын от первого брака, жена, а сам Дзюба взорван в собственном авто), президента сакского футбольного клуба «Динамо» Мамеда Исаева (избили и переехали автомобилем), а также «криминальных депутатов» Симферопольского горсовета Сергея Мишака и Александра Вишнякова (также застрелены).

К моменту задержания респектабельных бандитов в 2016 году исполнилось ровно десять лет с тех пор, как они числились в международном розыске. При этом Николай Кожухарь являлся вице-президентом Федерации спортивной борьбы Крыма, которую возглавляет глава РК Сергей Аксёнов. А Данильченко, согласно данным на официальном сайте, до сих пор числится вице-президентом Федерации бокса, которой руководит Сергей Воронков. Сам Воронков, как писала газета «Крымская правда» 4 апреля 2001 года, в 1998 году был осужден на два года лишения свободы за хранение боеприпасов. Согласно распространённому в Крыму мнению, в 1990-х именно «Воронок» являлся «теневым хозяином» полуострова, но утратил былое могущество после почти десятилетнего отсутствия в тюрьме.