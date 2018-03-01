Забывчивость подняла по тревоге кинологов и барнаульских связистов

Барнаул, , 13:31 — REGNUM Кинологи ГУ МВД РФ по Алтайскому краю завершили проверку в здании по ул. Димитрова 62-а в Барнауле. Бесхозная сумка, обнаруженная сотрудниками Алтайского филиала Ростелекома, опасности не представляет. Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, о подозрительной находке правоохранителям сообщили сами связисты, нашедшие её в одной из бытовых комнат.

В процессе разбирательств выяснилось, что сумку забыл сотрудник дочерней компании Ростелекома. Так как его не сразу нашли, а сам он о пропаже вовремя не спохватился, охрана здания начала действовать по инструкции: вызвала полицию и кинологов.

«Поскольку в этом здании размещается оборудование связи, которое считается жизненно важным объектом и к его охране предъявляются повышенные требования, охрана здания действовала по инструкции и проявила повышенную бдительность», — отметили в пресс-службе Алтайского филиала Ростелекома.

Напомним, инцидент произошёл сегодня, 1 марта, около 11:45 по московскому времени.

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