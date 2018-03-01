В алтайском отделении Ростелекома ищут бомбу

Барнаул, , 12:13 — REGNUM Несколько минут назад работа сотрудников центрального телеграфа в Барнауле оказалась парализована из-за обнаружения в помещении ул. Димитрова 62-а бесхозной сумки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, руководство алтайского отделения Ростелекома поступило абсолютно правильно, известив правоохранителей об обнаруженном предмете. В настоящее время там работают кинологи. Персонал эвакуирован. Также с парковки возле здания убраны автомобили.

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