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В алтайском отделении Ростелекома ищут бомбу

Происшествия

Бесхозный предмет из-за которого пришлось эвакуировать всех сотрудников, найден несколько минут назад

Барнаул, 1 марта 2018, 12:13 — REGNUM  Несколько минут назад работа сотрудников центрального телеграфа в Барнауле оказалась парализована из-за обнаружения в помещении ул. Димитрова 62-а бесхозной сумки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, руководство алтайского отделения Ростелекома поступило абсолютно правильно, известив правоохранителей об обнаруженном предмете. В настоящее время там работают кинологи. Персонал эвакуирован. Также с парковки возле здания убраны автомобили.

Читайте развитие сюжета: Забывчивость подняла по тревоге кинологов и барнаульских связистов

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