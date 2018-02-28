Смертельная авария в Башкирии: подробности

Уфа, , 10:29 — REGNUM В Башкирии и Челябинской области выясняют причины крупной аварии, которая унесла жизни девяти человек. Шестеро из них проживали в Челябинской области, ещё трое — в Башкирии. Уже известно, что разбившийся автобус принадлежал перевозчику из Усть-Катава.

Напомним, трагедия произошла вечером 27 февраля в Иглинском районе Башкирии, вблизи от челябинской Аши. На 1546-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись микроавтобус «Мерседес-Спринтер» и грузовик «Ман». В результате ДТП восемь пассажиров и водитель автобуса погибли. Трое оказались в больницах.

Как сообщает управление МЧС России по Башкирии, автобус следовал из Уфы в Усть-Катав. Отметим, уже известны имена погибших. Среди них шесть женщин и трое мужчин.

Большинство погибших были из Челябинской области. С их родственниками работают психологи. Также последствия аварии на контроле у губернатора Бориса Дубровского.

«Сейчас работа правительства региона полностью скоординирована с Главным управлением МЧС России по Челябинской области, с руководителем управления Юрием Буренко у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского состоялся разговор», — заявил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин..

Управление СКР по Башкирии ведёт проверку по факту трагедии. Предварительно уже известно, что водитель грузовика мог не справиться с управлением. Возможно, это и спровоцировало кровавое ДТП. Впрочем, о конкретных выводах пока не сообщается.

К проверкам подключились и в Челябинской области. Уже известно, что автобус принадлежал предпринимателю из города Усть-Катава. Прокурор региона Александр Кондратьев поручил проверить, насколько данный перевозчик соблюдает требования безопасности при перевозках пассажиров.

А тем временем родственники погибших готовятся к похоронам. Будет ли им оказана какая-либо помощь, кроме психологической, пока неизвестно. Но местные жители уже выражают свою готовность помочь всем, чем возможно.

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