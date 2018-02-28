Дело Гайзера: трансляция из зала суда

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09:36 28 февраля в Замоскворецком суде Москвы проходит очередное заседание по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и ряда других чиновников и предпринимателей из Москвы и Коми, которые обвиняются в организации преступного сообщества. По данным следствия, ОПС занималось незаконным присвоением имущества Республики Коми и взяточничеством. Среди наиболее крупных сделок ОПС — присвоение 100% акций принадлежащего республике ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», а также средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» на сумму более 67 млн рублей. Бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин, по данным следствия, стал главным организатором и руководителем сообщества. Ожидается, что сегодня будет продолжен допрос экс-зампреда правительства Коми Константина Ромаданова, который в прошлый раз, 26 февраля, по какой-то причине не был доставлен в здание суда, в связи с чем прокуроры приступили к оглашению материалов дела. Между тем 19 февраля Ромаданов поведал некоторые детали о том, как функционировал «неформальный бюджет» группы — так, выяснилось, что порядка 80% или более неформального бюджета расходовалось на выборные кампании всех уровней власти, а частным лицам производились как ежемесячные, так и единовременные выплаты, при том весьма значительные — один только предшественник Гайзера на посту главы республики, сенатор Владимир Торлопов получал 1,5 млн. рублей в месяц. По крайней мере оттуда же деньги поступали и другим лицам, связанным с региональной вертикалью власти: Павлу Орде (бывшему «казнечею» предполагаемой ОПС до Ромаданова), председателю Контрольно-счетной палаты Михаилу Евдокимову и председателю Избирательной комиссии Коми Елене Шабаршиной.

12:11 Судья пришла. Заседание начинается. С традиционным опозданием на час.

12:11 Ромаданова всё-таки привели вместе с его адвокатом. Сейчас адвокаты начнут ему задавать вопросы.

12:12 Раньше все беспокоились, что его опять не будет и продолжится изучение материалов дела…

12:12 Рядом со столами адвокатов стоит какой-то белый чемодан на колёсиках.

12:12 Стоит по правую руку от полицейского. Который, в свою очередь, приставлен к Ромаданову.

12:21 Ромаданову зачитали права. Адвокат Гиголян просит судью разрешить своему подзащитному Чернову первым задавать вопросы свидетелю.

12:25 Чернов спрашивает про связь компаний «Локчимдор» и ТДСП («Труддорстройпром») с «Коми дорожная компания» и являлись ли они должниками последней. Ромаданов отвечает, что «несколько десятков миллионов рублей». Прокурор часто протестует против формулировок вопросов, спрашивает, какое это отношение имеет к делу. Чернов указывает, что это имеет отношения к обязательствам по гостинице «Авалон», которая фигурирует в деле, и заверил, что потом укажет на связь, когда будет поднят соответствующий вопрос.

12:25 Последовали вопросы о финансовом состоянии данных компаний. После того как Самойлов продал ООО «Локчимдор» и ТДСП, продолжали ли они оставаться должниками этой дорожной компании? На начало 2014 года у этих компаний было «не очень хорошее» финансовое состояние, предположил Ромаданов.

12:26 Чернов также отметил, что в деле фигурирует информация о том, что Павел Орда инициировал проекты в области добычи и реализации горнорудных ресурсов. Какое отношение к реализации данного проекта имеет ООО «Промтрейд», ООО «Горнорудная компания» и ООО «Комисбытресурс»? Ромаданов отмечает, что знаком с бизнесом Орды лишь в общих чертах. Чернов задаёт вопросы о связях различных компаний по горнорудному проекту, но Ромаданов мало что может сказать информативного.

12:26 В 2007—2009 годы инвестпроектами по горнорудному бизнесу занимался именно Павел Орда. При этом Ромаданов отметил, что Зарубин вносил деньги в «горнорудный проект».

12:27 Многие ответы Ромаданова носят предположительный характер, в связи с чем судья отметила, что такого рода ответы не могут использоваться в деле в качестве доказательств.

12:33 Ромаданов часто оглядывается на прокуроров и на своего адвоката при ответах на вопросы Чернова. Он пытался выяснить нюансы формы государственно-частного партнёрства по горнорудному проекту, но ответа по существу не получил. Теперь перешёл к вопросам о численности работников на предприятиях, уровне безработицы и так далее.

12:33 Прокурор протестует — это не имеет никакого отношения к делу. За него вступается Чернов: «Если вы не знаете, это не значит, что это не имеет отношения к делу».

12:34 Чернов указывает, что он всего-навсего уточняет вопросы самого Непорожнего, который тот задавал ранее Ромаданову — о совещаниях Ромаданова, Чернова, Гайзера и других, о роли каждого из участников в них и так далее.

12:34 Чернов продолжил и вспомнил слова Ромаданова о нетрезвости Самойлова на этих совещания. «Степень нетрезвости Самойлова была очевидна?» — спрашивает он.

12:36 Чернов спрашивает также, почему не велись на этих совещаниях протоколы… Ромаданов просто пожимает плечами.

12:37 Гиголян сделал замечание, что Ромаданов вставляет постоянно «наверное» в ответы. Ромаданов отвечает, что многие детали элементарно не помнит.

12:38 «Кто нёс ответственность за заработную плату и безработицу в республике?» «Глава республики, наверное».

12:38 Совещания стали «напряжённо» проходить с Самойловым по крайней мере с конца 2013 года, указывает Ромаданов. До этого Ромаданова на таких совещаниях просто не было.

12:43 Стоимость имущества СЛДК покрывала все долги СЛДК? Долг был 2,5 млрд — и столько СЛДК стоить не мог даже по самым радужным оценкам, указывает Ромаданов.

12:47 Официальных и неофициальных документов, которые подтверждали бы слова Самойлова о том, что он является держателем 55% СЛДК в интересах Зарубина, Ромаданов не видел. «55% доли в СЛДК, а сколько это стоило — вопрос сложный. На момент, когда речь шла о санации СЛДК, это была, наверное, отрицательная стоимость…» — указал свидетель. Вопрос взятия кредита под залог Самойловым активно обсуждался, но этого не хватало для покрытия долгов, и многое имущество уже было в залоге у банка «Таврический».

12:51 Ромаданов указывал, что Самойлов вносил деньги в выборный бюджет. Какое отношение Самойлов мог иметь к выборам 2011 года, спрашивает Ромаданов?

12:51 Ромаданов затрудняется ответить прямо, но отметил, что Самойлов был членом регионального парламента, а затем стал сенатором.

12:51 Ромаданов часто переспрашивает вопросы и делает длинные паузы.

12:52 «Я точно гасил долги Самойлова, гасились ли этими деньгами долги из-за выборной кампании… точно сказать не могу, возможно», — указал Ромаданов.

12:52 «Самойлов или иные говорил вам, что я (Чернов) получал вознаграждение за избирательную кампанию, реализацию общественно-политических проектов? Или бесконтрольно, безотчётно расходовал средства?» — спрашивает Чернов.

12:52 «Таких сведений у меня нет», — отвечает Ромаданов.

12:53 «Вам известно, что просто несоблюдение требований финансирования общественно-политических организаций, даже при абсолютно безупречном источнике финансирования, может привести к существенным проблемам?» — продолжает Чернов.

12:53 Прокурор опротестовал вопрос. Чернов пытается переформулировать…

12:53 Вопросы выглядят странновато, Чернов объясняет, что сейчас идёт избирательная кампания, поэтому он старается формулировать так, чтобы «не повлиять на них»…

12:55 Прокурор снимает цепочку вопросов финансирования заводов — будто бы не имеет отношения к делу. Между Черновым и Непорожным началась целая дискуссия о том, какие расписки к какому заводу могут иметь отношение… и какое отношение эти вопросы имеют к делу. Чернов спросил, нужно ли для прокурора провести семинар, чтобы разъяснить это?

12:56 Обстановка слегка накалилась. Непорожный снимает вопрос за вопросом, Гиголян настаивает, что вопросы имеют отношение к делу самое непосредственное.

12:59 Чернов и его адвокат настаивают, что смысл вопросов станет ясен при дальнейшем изучении таблиц, отражавших финансовые потоки предполагаемой ОПС — якобы некоторые гостиницы и предприятия делали взносы в избирательную кампанию «Единой России».

12:59 «Большинство предприятий, которые попали под санацию… я пытался информировать силовиков, что творится, и даже просил содействовать», — отмечает Ромаданов.

12:59 Чернов спрашивает, откуда Соколов получал данные для подготовки отчётов Ромаданову. Ромаданову неизвестно.

13:00 «Вы сказали, что получали отчёт Соколова, извлекали какие-то данные и формировали далее», — Чернов. «Мне в принципе понятно, откуда он брал, просто я не могу сейчас точно сказать», — отвечает Ромаданов.

13:03 Часть данных в отчётах Соколова не входила в отчёт Ромаданова по ОПС. Получается, те данные не имели отношения к ОПС? Ромаданов отвечает, что отчётность и так не велась строго, и поэтому никаких определённых выводов на основании данного факта о причастности к ОПС тех или иных структур сделать нельзя.

13:06 Снова вопросы про объективные критерии причастности к «неформальной организации». Ромаданов отвечает в целом достаточно вяло, выглядит усталым.

13:06 Долги были привязаны к векселям Сбербанка, которые лежали в «Таврическом» — поэтому точных цифр нет. От 2,5 до 4 млрд рублей, говорит Ромаданов.

13:08 «Если бы предприятия получили эти 2,5 млрд, они стабилизировали свою работу? Рассчитались бы с долгами?» «Частично да», — отвечает Ромаданов и ещё раз указывает, что точных данных по суммарному объёму долгов нет.

13:13 Чернов продолжает спрашивать о продаже «Отельсервис» ООО «Автоцентр», о выводе средств Самойловым из «Автоцентра», из гостиницы «Авалон». Ромаданов отмечает, что на определённом этапе долги Самойлова консолидировались и рассматривались в едином пуле, судить по конкретным предприятиям тяжело.

13:13 Чернов спрашивает, были ли погашены долги предприятий Самойлова и когда, покупались ли они с долгами Самойлова или нет. Но Ромаданов уже помнит мало.

13:16 «Просил ли я сделать какой-то зачёт по долгам личным Самойлова мне?» — спрашивает Чернов. Ромаданов не понимает формулировку вопроса, говорит, что не знает, как это комментировать. Тем не менее Чернов получил удовлетворительный для него отрицательный ответ.

13:16 Теперь Гиголян спрашивает, на основании чего Ромаданов сделал вывод о держании Самойловым 55% СЛДК в пользу Зарубина.

13:17 Самойлов говорил об этом на одной из встреч, отвечает Ромаданов. Когда прошла эта встреча? До или после долга в 2,5 млрд?

13:18 Ромаданов точно не помнит. Теперь Гиголян спрашивает, довелось ли иметь дело Ромаданову с предприятиями Самойлова, когда у них был ещё положительный баланс? Не было такого — и раз так, есть ли какой-то смысл владеть закредитованным предприятием? «Возможно, оно когда-то чего-то и стоило» — отвечает Ромаданов.

13:18 Ромаданов отметил, что Чернов предлагал погасить долги Самойлова «где-то в начале 2014 года».

13:22 Адвокат Гайзера Дарья Евменина спрашивает теперь Ромаданова. Она уточняет, какие были проведены процедуры на уровне власти по стабилизации социальной обстановки в моногородах, где занятость обеспечивали предприятия Самойлова.

13:25 Она спрашивает, входило ли в обязанности Ромаданова решение вопросов по долгам Самойлова. Прокурор вмешивается, что постановка вопроса абсурдна: как можно заниматься вопросами частных предприятий? Евменина пыталась пояснить, что речь идёт о долгах перед госпредприятиями и структурами, но вопрос был снят.

13:26 С Зарубиным Ромаданов ситуацию с долгами Самойлова не обсуждал. И Ромаданову неизвестно, принимал ли Зарубин какие-то либо действия для урегулирования долгов Самойлова.

13:26 Леонтьев спрашивает, оказывал ли Гайзер содействие в оформлении долгов «Автоцентра» на Соколова? «Нет».

13:26 «Почему долю ОАО «Автоцентр» оформили на Соколова?» — Леонтьев «Потому что расписки были на его имя. Это технически могло произойти только так».

13:27 Ромаданов о чём-то совещается с прокурорами, пока Леонтьев зарылся в бумагах. Гиголян опротестовал такие действия: «происходит нечто странное».

13:27 Ромаданов пояснил, что пытался выяснить так суть задаваемых вопросов про «Автоцентр».

13:27 Леонтьев спрашивает, как юридически происходил переход «Автоцентра» от Самойлова другим лицам?

13:27 «Доля Чернову и Гайзеру не поступала, она поступила компании, в которой одним из учредителем была супруга Чернова. Так обстоят дела, насколько мне известно», — отвечает Ромаданов.

13:27 Леонтьев спрашивает, кто был владельцем доли ОАО «Автоцентр» до сделки? «Мне было известно, что 25% принадлежат Самойлову…»

13:29 В результате сделки с «Автоцентром» выгоду кто получил, спрашивает Леонтьев? Ромаданов переспрашивает даже такие, казалось бы, понятные вопросы — Ромаданов отвечает, что выгоды никакой от сделки ни для кого не видит, и его смутило именно то, что понимается под в данном случае под выгодой.

13:31 «Заставляли ли вы Самойлова заключить договор по продаже долей?» «В адрес Самойлова угроз не высказывал. Переговоры были на повышенных тонах, но это было принятое решение им самостоятельно», — отвечает Ромаданов.

13:31 Вступал ли с Гайзером, Черновым или иными лицами в сговор Ромаданов с целью получения от Самойлова взятки в виде доли в ООО «Автоцентр»?

13:31 Ромаданов отвечает, что опять же непонятна юридическая формулировка слова «сговор», но в любом случае не вступал.

13:32 Леонтьев спрашивает, где и когда были угрозы Самойлову прекращением его коммерческой деятельности.

13:32 Непорожный опротестовал — сначала надо спросить, был ли вообще такой факт?

13:33 Леонтьев попросил не вмешиваться.

13:33 «Я не угрожал Самойлову» — повторяет Ромаданов. «Никаких действий в отношении Самойлова я как должностное лицо не предпринимал».

13:34 Ромаданова попросили назвать свои должностные полномочия, которыми он мог воспрепятствовать либо прекратить коммерческую деятельность Самойлова в Коми.

13:34 Свидетель молчит… и говорит, что не помнит, что было написано в нормативных документах, но вряд ли такие полномочия у него были.

13:34 Ромаданов частенько поглядывает на прокуроров.

13:35 Теперь вопрос, мог ли Гайзер препятствовать работе Самойлова. Но полномочия Ромаданов конкретно перечислить не может.

13:36 Пока Леонтьев ищет новый вопрос, Ромаданов активно шепчется со своим адвокатом.

13:37 «Согласовывали ли вы условия сделки по «Автоцентру?» — спрашивает Леонтьев (отметим, что ОАО «Автоцентр» — владелец гостиницы «Авалон»).

13:37 Ромаданов говорил, что входил в совет директоров фонда инвестпроектов Коми. Леонтьев спрашивает о порядке подписи протоколов. Ромаданов отвечает, что подписывал только протокол по совещаниям как член совета директоров.

13:38 «Действовал самостоятельно».

13:41 Он указывает, что не все вопросы, вынесенные к совещанию советом директоров, ему нравились, но никто на него давления не оказывал в подписании этих документов.

13:42 Всегда ли было обоснование к проекту решения совета директоров? «Не всегда, но когда мне что-то требовалось, предоставлялось по дополнительному запросу».

13:42 В чьих интересах Ромаданов подписывал решения как член совета директоров Фонда? Ромаданов молчит…

13:42 Отвечает, что в интересах того органа, который его на эту должность назначил.

13:42 Теперь спрашивать хочет Гайзер.

13:42 Когда Кудинов стал гендиректором? Он был первым гендиректором или нет?

13:43 «Я помню, был ещё Мальцев… по крайней мере двоих точно помню».

13:43 Была ли убыточной деятельность Фонда, когда там был Ромаданов?

13:43 «Она была малорентабельной», — увернулся Ромаданов.

13:44 Целая цепочка подобных частных вопросов по развитию АПК в регионе. Ромаданов в целом отвечает утвердительно.

13:45 Теперь дошли до совместных проектов с РЖД и строительства домов престарелых и прочих проектов Фонда.

13:47 Уже более 10 вопросов… тем временем Чернов с Гиголяном что-то обсуждают, адвокат делает у себя пометки

13:47 Пока Ромаданов работал в Фонде, были ли какие-то претензии ведомств к его деятельности? Ромаданов такого в своей практике не припоминает.

13:48 Снятие Ромаданова с должности члена совета директоров свидетель прокомментировать не смог — по решению органа, который его туда в первую очередь поставил.

13:51 Как глава республики Коми я принимал какие-то решения в пользу Зарубина? — спрашивает Гайзер.

13:51 «Как глава Коми, официально — нет», — отвечает Ромаданов.

13:52 Ромаданов составлял проект неформального бюджета и обсуждал его с Гайзером. Это была таблица в электронном виде, в которой были доходные и расходные статьи, говорит Ромаданов.

13:52 Гайзер теперь продолжает спрашивать про доплаты другим сотрудникам — давал ли он Ромаданову указания в этом отношении?

13:52 «Вы не давали. В проекте бюджета присутствовала строчка на содержание, перечня лиц не было», — ответил Ромаданов

13:53 «Строчка была одна, никаких вопросов никто не задавал», — говорит Ромаданов.

13:58 Гайзер стал спрашивать про то, кто пополнял неформальный бюджет. Пошла конкретика — Ромаданов ответил, что таким предприятием был «Комисбытресурс», однако Зарубин не указывал, какие именно предприятия пополняли данный бюджет.

13:59 Ромаданов указал, что не видел документов, которые фиксировали бы подчинённое положение Кудинова к Гайзеру, но «такое сложилось общее впечатление».

14:01 В целом подсудимые пытаются выставить дело так, что они перераспределяли активы ради спасения предприятий, оказавшихся в тяжёлом финансовом состоянии.

14:02 Речь зашла уже о Федерации по футболу, прокурор настаивает, что эти вопросы не имеют отношения к теме, однако адвокаты и Гайзер указывают, что имеют прямое отношение к некоторым транзакциям — произошла даже перепалка.

14:04 В частности, Ромаданов был президентом Федерации футбола РК — и Гайзер пытался выяснить, кто оказывал ей спонсорскую помощь.

14:05 «Какие действия вы согласовывали с Ордой как руководителем неформальной группы?» «Действия, связанные с выполнением моего функционала, человека, ведущего учёт средств», — туманно отвечает Ромаданов.

14:08 Ромаданов говорил, что после увольнения Орды руководителем стал Гайзер. Заключается это в том же — в утверждении бюджета.

14:08 Никаких других действий с Гайзером как руководителем неформальной группы он не согласовывал.

14:09 Адвокат Гайзера: «Это делалось на основе того, что у него была выше должность?» «Так сложилось исторически, а на основании чего, уже неважно».

14:09 Леонтьева, кажется, слегка ставят в тупик ответы Ромаданова. Он спрашивает, что заставляло Ромаданова отчитываться перед Черновым и Гайзером как перед руководителями неформальной группы?

14:09 «Сам момент перехода переподчинения я не помню достоверно, но меня позвали (на совещание)», — говорит Ромаданов.

14:09 Леонтьев пытается выяснить, в чём заключалось «неформальное» превосходство Гайзера над ним? «Не знаю».

14:10 «Он был физически сильнее, умнее вас? В чём это превосходство было?»

14:10 «Ну, он здоровый достаточно» — пошутил Ромаданов. Прошёл смешок.

14:11 «Он умнее и в неформальной группе здоровее, это и так очевидно», — Ромаданов.

14:11 «Вы утверждаете, что Гайзер был вашим покровителем в неформальной группе… Но на основании чего? Каких фактов и сведений, известных вам? В чём основание?» — Леонтьев.

14:11 «Это основание одно — мой отчёт по утверждению неформального бюджета. И мне кажется, я об этом говорю достаточно доходчиво», — ответил Ромаданов.

14:11 Леонтьев решил пойти дальше…

14:12 Кто подчинялся, помимо Ромаданова, Гайзеру как руководителю неформальной группы в правительстве Коми?

14:13 Выяснить так и не удалось. Диалог идёт тяжело…

14:15 Озвучивал ли Орда состав неформальной группы? Нет. Откуда тогда известен? Из постановления о привлечении в качестве обвиняемых…

14:17 На момент принятия бюджета от Орды что-то было известно Ромаданову о тяжких преступлениях неформальной группы, свершившихся или планировавшихся? Нет.

14:17 А было ли известно, что бюджет пополнялся в результате тяжких и особо тяжких поступлений? «Некоторые статьи средств поступления в бюджет вызывали вопросы по законности», — отвечает Ромаданов.

14:17 Леонтьев просит раскрыть.

14:17 «Отчисления от контрактов и всё, что было связано с наличными денежными средствами», — отвечает Ромаданов.

14:18 О правилах поведения в неформальной группе: «Особых правил никаких не было».

14:19 Торлопов остался руководителем неформальной группы после увольнения с поста руководителя Коми? «Я руководителем называл Зарубина!» — ответил Ромаданов.

14:20 «Указанные лица непосредственно подчинялись Зарубину».

14:21 «На момент принятия неформального бюджета Ордой хотели ли вы примкнуть к неформальной преступной группе?»

14:22 После долгой паузы Ромаданов ответил, что не хотел.

14:22 Гайзер спрашивает про сделку касательно «Птицефабрики Зеленецкой».

14:22 Говорил вам кто-то для неправомерного отчуждения государственной собственности? Нет, отвечает Ромаданов.

14:22 Евменина: вам известно, что Гайзер требовал от Зарубина убрать Кудинова из фонда?

14:22 «Знаю, что был конфликт такого рода. Деталей не знаю».

14:28 «Почему Гайзер подчинялся тогда Зарубину?»

14:28 Евменина потребовала предоставить примеры подчинения Гайзера Зарубину.

14:28 Ничего Ромаданов на это, насколько слышно, не отвечает.

14:28 Ромаданов указывает, что Гайзер не говорил ему, что с «Птицефабрикой» операция делается ради Зарубина.

14:29 «Боялись ли вы физической расправы со стороны Гайзера?». «Нет».

14:29 «Когда я обеспечивал функционал, всё это не выглядело как неформальная группа лиц… всё это вполне укладывалось в те вещи, в которые мы делали в республике… Ни для кого не секрет, что такая практика существует везде — неформальные фонды».

14:29 Гиголян спрашивает, в каком виде Орда передал функцию ведения неформального бюджета.

14:29 Непорожный пытался парировать, что это уже обсуждали, но Гиголян настаивает. Судья решила, что защитник может задать вопрос ещё раз, переформулировав его.

14:29 «Ни в какой форме передачи не существовало. Это была просто бумажка, где были (данные): приход в бюджет и расходы бюджета», — заявил Ромаданов.

14:31 Приёма передачи активов между Ромадановым и Ордой не было, указывает свидетель. «Просто стали появляться формы отчётности. Как раньше Орда это вёл, я не знаю».

14:31 Гиголян изумлён ответами Ромаданова и спрашивает ещё. «Какие предприятия в таком случае являлись плательщиками? Перечень юридических лиц?»

14:32 ЛВЗ, назвал Ромаданов. «Другие уже перечислил». «Можете перечислить ещё раз?» Ромаданов чуть было уже собрался, но отделался общими словами и в итоге указал, что точно не помнит.

14:34 Гиголян пытается поймать Ромаданова на подмене терминов, по поводу «неформальная группа» и «неформальный бюджет». Непорожный нервничает и протестует. На повышенных тонах.

14:35 После вмешательства судьи Гиголян сформулировал иначе: «Что вы имели в виду, когда сказали, что следствие записало иначе, чем вы сказали?»

14:35 «Вы пользовались в суде терминами казна преступного сообщества, преступное сообщество?»

14:35 Непорожный активно протестует. Всё-таки вопрос сняли…

14:35 «Вы сказали, что что-то поняли из общения со следователем. Вам предъявлялись какие-то документы на следствии?»

14:35 «Много было просто словесной информации».

14:36 «До попадания в Лефортово и многих лиц-то не знал. Надо понимать, что я не общался на том языке, который был зафиксирован».

14:37 «Вы входили в какое-то преступное сообщество?»

14:37 «Преступное сообщество непонятная для меня формулировка. В силу скудного моего юридического образования».

14:38 Понимали ли, что являются неким казначеем преступного сообщества? «Я понимал, что веду учёт средств неформального бюджета».

14:38 Гиголян спрашивает, «какими критериями вычленения тех поступлений» руководствовался Ромаданов при поступлении отчётности от Соколова?

14:39 От Соколова поступало 20−30 позиций в отчёте. Из них Ромаданов забирал от 5 до 10, он говорит.

14:39 Ромаданов отвечает туманно.

14:39 «То, что было связано непосредственно с неформальным бюджетом, я отбирал».

14:40 Никакой конкретики Ромаданов не даёт.

14:40 Гиголян говорит, что очень странно выглядит то, что теперь Ромаданов даже не помнит конкретные позиции в отчётности.

14:40 Непорожный вторгся: вопросы задаются одни и те же по кругу.

14:41 Гиголян настаивает: «Какие именно строительные компании это были?». В ответ молчание.

14:41 «По поводу расписок: что там было, когда давал Самойлов Соколову?»

14:41 Было ли там то, что Соколов передаёт личные деньги Самойлову? Было ли это выражением обязательств? Отвечает утвердительно на последнее.

14:42 «Вы поручали от своего имени оформить их Соколову?»

14:42 «Нет», — указал Ромаданов и сослался на Моторину.

14:42 «Самойлов признал долги перед вашими структурами, подписывая данные расписки?»

14:43 Вопрос Самойлову! — Непорожный.

14:56 Ромаданов сказал, что всё-таки нет.

14:56 На вопросы о причастности Гайзера, получении им взяток, Ромаданов отвечает, что ему об этом ничего неизвестно.

14:56 В частности, речь идёт о назначении руководителя СЛВЗ. Ромаданов никак ничего прокомментировать не мог.

14:57 Гиголян: «Обращения в ФСБ по поводу предприятий Самойлова были официальны?»

14:57 «Это было на уровне телефонных звонков, никаких официальных обращений не было».

14:58 Сотрудникам правоохранительных органов денежные средства Ромаданов не передавал. Никто по его поручению этого тоже не делал. Применительно к Гайзеру и Чернову аналогичной информации у Ромаданова нет.

14:58 Ромаданов рассказал, что по вопросам санации убыточных предприятий информировал УФСБ по Коми.

14:58 Теперь защитник Марущака спрашивает о связях его подзащитного с Ольшевским и получении Ромадановым от Ольшевского денежных средств. Или кем-то из неформальной группы…

14:58 Ромаданов отвечает в прежнем стиле.

14:58 Разговор вращается вокруг приобретения ряда земельных участков в Сыктывкаре — ещё один из множество эпизодов деятельности предполагаемой ОПС.

14:59 Ольшевский был управляющим делами администрации губернатора Коми. Он знал Зарубина со школы, но ничего более подробного не рассказал.

14:59 Земельные участки предназначались под строительство Ботанического сада.

14:59 Сам Марущак теперь спрашивает Ромаданова.

15:00 Ромаданов упоминает бюджет от 50 до 150 млн долларов (возможно, по ошибке? Речь все-таки о рублях? — прим. ИА REGNUM ) для задач избирательной кампании.

15:08 Марущак спрашивает, что известно Ромаданову относительно информагентств и прочих СМИ Коми.

15:08 «Зарубин обо мне что-то при вас говорил?»

15:08 Нет, не обсуждал Зарубин с Ромадановым и ничего о СМИ. Выделить для них средства Зарубин у Ромаданова также не просил.

15:09 Ромаданов допускает, что Родов мог по служебному положению отдавать Марущаку указания — в т.ч. в рамках иерархии неформальной группы.

15:15 Марущак продолжает спрашивать о своих полномочиях, как они представлялись Ромаданову — в отношении администрации города Сыктывкара. Ничего неожиданного Ромаданов не отвечает.

15:15 В диалоге Марущака с Ромадановым была упомянута непосредственно «Единая Россия».

15:16 Ромаданову был известен функционер ЕР Болобонов.

15:17 Марущак спросил, известно ли Ромаданову об интимных связях Торлопова с Зарубиным? Ничего сенсационного в ответ не прозвучало.

15:20 Гайзер поддерживал дружественные отношения с председателем правительства Коми и экс-мэром Сыктывкара, рассказал Ромаданов.

15:21 Председатель правительства Коми получал некие «вознаграждения» в размере свыше 100 тыс. рублей, проскользнуло в допросе.

15:27 Марущак пытался выяснить у Ромаданова, почему при таких раскладах председатель правительства не заносится в «неформальную группу», а другие заносятся. Он ответил что-то про то, кому деньги могли предназначаться, однако что за критерий причастности к группе, понятно так и не стало.

15:29 Чернов: «Интересовался ли я у вас, откуда наличные деньги?» «Интересовались… Это могли быть совершенно разные источники: дивиденды, личные доходы, часть даже я сам не понимал, откуда».

15:31 Чернов пытается выяснить, в какой период от Комисбытресурса пошли дивиденды на формирование неформального бюджета.

15:32 Ромаданов указывает, что на следствии наверняка была точная информация, ибо там были доступные бумажные материалы. Сейчас определённо не помнит.

15:33 Вопросы по большей части Черновым задаются сугубо технические.

15:47 Судья объявляет перерыв

16:43 После перерыва вопросы начал задавать адвокат Ковзеля Закалюжный.

16:43 У Ромаданова с собой теперь папка с материалами допроса с первого дня.

16:43 Ромаданов указал, что не знает ничего о Ковзеле сверх тех сведений, которые общеизвестны из СМИ. Вопросы о каких-либо его связях он не прокомментировал.

16:44 Ромаданова опять пытались спрашивать о конфликте Зарубина и Кудинова, но он, как и раньше, указал, что знает об этом лишь в общих чертах.

16:44 Ромаданов также упомянул уже известное о том, что Моторина обеспечивала юридическое сопровождение в ряде сделок — сам Ромаданов к ней обращался в частном порядке.

16:55 В целом адвокаты повторяют примерно одни и те же вопросы. Ромаданов повторил, что взаимодействовал с МВД, МЧС, ФСБ и прокуратурой.

17:04 Ромаданов заявил, что понятие ОПС он услышал от следователя, сам не использовал. Впрочем, мы это уже слышали.

17:22 Веселов спрашивает Ромаданова, рассматривает ли он деятельность условной неформальной группы сейчас иначе, чем это было до начала следственных действий.

17:22 Ромаданов указал, что отношение у него ни к кому из подсудимых не изменилось.

17:25 Гиголян потребовал предъявить один из томов дела Ромаданову. Защита усмотрела противоречия в текущих показаниях и записях телефонных разговоров, которые представлены в деле.

17:27 Любопытно, что прокурор иногда перешептывается с адвокатом Ромаданова… Они как раз рядом сидят.

17:28 Судья говорит, что разбор телефонных разговоров — слишком трудоёмкая тема. Но Гиголян объясняет, что необходимо проанализировать противоречия, если потребуется — на другом заседании.

17:31 В частности, Самойлов в разговоре 2014 года говорил о том, что мог бы самостоятельно подписывать поручительства. А Моторина Ромаданову говорила, что нужно взять с Самойлова расписки и указать проценты денежных средств, которые можно снимать — эти моменты теперь уточняются у Ромаданова на заседании.

17:31 «Имел ли место между вами и Моториной разговор от 19 марта 2014 года… где Моторина в ответ на нашу просьбу, можно ли предусмотреть процент, отвечает, что да, но если он не отражён в расписке, можно будет предъявлять процент по ставке ЦБ РФ», — продолжает Гиголян.

17:31 Ромаданов отвечает однообразно: допускает, что такое имело место.

17:32 Гиголян продолжает зачитывать: теперь разговор с Соколовым в апреле 2014 года о том, что Ромаданов просил Соколова подтвердить некий «расклад», который должен был Самойлов подписать в отношении ставок.

17:35 Ромаданов говорит, что если бы услышал непосредственно запись, наверняка точно бы вспомнил всё содержание.

17:44 Одна из адвокатов сказала, что ей нужно куда-то идти… после этого что-то стали обсуждать и начали собираться. Похоже, что на сегодня заседание закончилось.