Убивший сотрудника Росгвардии в Казани мужчина уничтожен

Казань, , 23:55 — REGNUM Преступник, стрелявший по людям в многоэтажном доме в Казани, ликвидирован сотрудниками Росгвардии, сообщает 27 февраля телеканал РЕН ТВ.

Злоумышленником оказался 34-летний местный житель по имени Александр П.

Уточняется, что он в состоянии алкогольного опьянения забаррикадировался в своей квартире и устроил стрельбу по местным жителям и прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

Огонь преступник вел из помпового ружья, зарегистрированного на него.

В результате от ранения в шею скончался в больнице сотрудник Росгвардии, а также были ранены еще два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 27 февраля в многоэтажном жилом доме на улице Авангардной в Казани.

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