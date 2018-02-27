Среда, 28 Февраля 2018 года
07:28:06 МСК

Убивший сотрудника Росгвардии в Казани мужчина уничтожен

Происшествия

Преступник стрелял в прохожих и правоохранителей из зарегистрированного на него помпового ружья

Казань, 27 февраля 2018, 23:55 — REGNUM  Преступник, стрелявший по людям в многоэтажном доме в Казани, ликвидирован сотрудниками Росгвардии, сообщает 27 февраля телеканал РЕН ТВ.

Злоумышленником оказался 34-летний местный житель по имени Александр П.

Уточняется, что он в состоянии алкогольного опьянения забаррикадировался в своей квартире и устроил стрельбу по местным жителям и прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

Огонь преступник вел из помпового ружья, зарегистрированного на него.

В результате от ранения в шею скончался в больнице сотрудник Росгвардии, а также были ранены еще два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 27 февраля в многоэтажном жилом доме на улице Авангардной в Казани.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Умер сотрудник Росгвардии, раненый в перестрелке в Казани

Читайте развитие сюжета: Видео с места перестрелки в Казани появилось в сети

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот огнестрельного оружия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить