Задержан глава управления имущественных отношений Минобороны России

Москва, , 23:42 — REGNUM Начальник федерального государственного казенного учреждения «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России задержан сотрудниками Следственного комитета при поддержке ФСБ. Об этом 27 февраля сообщает РБК со ссылкой на источники в ФСБ и Минобороны.

По информации агентства, чиновник оборонного ведомства был задержан сегодня утром с поличным при получении пяти миллионов рублей. Как пояснил один из собеседников, указанные средства выплачивались «за содействие в реализации имущества Минобороны в Москве».

Отмечается, что в Центральном территориальном управлении имущественных отношений отказались прокомментировать данную информацию.

Согласно данным на официальном сайте Министерства обороны, учреждение возглавляет подполковник Андрей Нежигай.

Из приводимых данных также следует, что ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» является некоммерческой организацией, созданной для «выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий Минобороны в сфере учета, управления и распоряжения, а также контроля над использованием и сохранностью имущества Вооруженных сил».

Учреждение непосредственно подчиняется Департаменту имущественных отношений Минобороны России.