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СМИ: Умер сотрудник Росгвардии, раненый в перестрелке в Казани

Происшествия

Ранение дробью в шею оказалось смертельным

Казань, 27 февраля 2018, 23:12 — REGNUM  Раненый в Казани сотрудник Росгвардии умер в больнице, сообщает 27 февраля агентство INTERFAX со ссылкой на неназванный источник.

По словам источника, сотрудник Росгвардии был ранен дробью в шею. Медики не смогли спасти ему жизнь.

Напомним, 27 февраля пьяный мужчина устроил стрельбу в многоэтажном жилом доме на улице Авангардной в Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранения также получили местный житель и участковый.

Причины, по которым злоумышленник устроил стрельбу, пока не установлены.

Сотрудники Росгвардии проводят операцию по нейтрализации стрелявшего.

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