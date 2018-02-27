СМИ: Умер сотрудник Росгвардии, раненый в перестрелке в Казани

Казань, , 23:12 — REGNUM Раненый в Казани сотрудник Росгвардии умер в больнице, сообщает 27 февраля агентство INTERFAX со ссылкой на неназванный источник.

По словам источника, сотрудник Росгвардии был ранен дробью в шею. Медики не смогли спасти ему жизнь.

Напомним, 27 февраля пьяный мужчина устроил стрельбу в многоэтажном жилом доме на улице Авангардной в Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранения также получили местный житель и участковый.

Причины, по которым злоумышленник устроил стрельбу, пока не установлены.

Сотрудники Росгвардии проводят операцию по нейтрализации стрелявшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казани неизвестный устроил стрельбу в жилом доме. Есть раненые

Читайте развитие сюжета: Убивший сотрудника Росгвардии в Казани мужчина уничтожен