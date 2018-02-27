«Речь о миллионах»: подробности дела о взятках в ГИБДД Югры

Сургут, Югра, , 20:13 — REGNUM Появились новые подробности громкого коррупционного дела с участием группы сотрудников ГИБДД из различных подразделений ХМАО. Обнаружены миллионные переводы на карточку посредника, заявляют в региональном управлении СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля были возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток от предпринимателей сотрудниками ГИБДД Сургута, Сургутского района и Когалыма за беспрепятственный проезд грузового транспорта. По информации следователей, преступные эпизоды относятся к 2016 и 2017 годам. Четыре сотрудника ГИБДД арестованы, пятый находится под подпиской о невыезде, также под арестом находятся пять граждан, не связанных с Госавтоинспекцией.

В следственном отделе прокомментировали дело о взятках в окружной ГИБДД. По словам правоохранителей, речь идет о миллионах. Такое щедрое вознаграждение инспекторы получали за организацию беспрепятственного проезда большегрузов по территории Сургутского района.

Руководитель полицейского главка Югры Василий Романица не стал раскрывать подробностей хода следствия. О коррупционной схеме 27 февраля поведал «СургутинформТВ» руководитель следственного отдела по Сургуту СУ СК РФ по ХМАО-Югре Антон Квасницкий.

«В настоящий момент нами установлено, что примерно на протяжении полутора лет действовала такая схема. Предприниматель переводил денежные средства на банковскую карточку посреднику, это бывший сотрудник ГИБДД, который в свою очередь, имея знакомых действующих сотрудников ГИБДД в различных подразделениях, переводил им определенную часть суммы. Из того, что мы сейчас уже видим, по движению денежных средств по банковским картам эти суммы превышают миллионы рублей», — сообщил местным телевизионщикам Квасницкий.

Представитель СКР также заявил о расширении круга подозреваемых в ходе следствия. По его сведениям, дело группы госавтоинспекторов может обрасти новыми эпизодами и подробностями.

Читайте ранее в этом сюжете: Югра: борьба с терроризмом и предчувствие гражданского конфликта