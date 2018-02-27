Здание посольства Турции в Берлине закидано пакетами с краской

Берлин, , 18:39 — REGNUM Неустановленные люди закидали здание посольства Турции в Берлине дымовыми шашками и пакетами с краской, сообщает 27 февраля пресс-служба турецкой дипломатической миссии.

По словам пресс-секретаря Рефика Согукоглу, в 6:30 по местному времени сотрудники германских сил безопасности, охранявшие посольство, были забросаны дымовыми шашками.

По этой причине они не смогли отреагировать на действия хилиганов, бросивших на стены канцелярии посольства восемь пакетов с зеленой, красной и желтой краской.

«Так как всё произошло очень быстро, сотрудники германской полиции не смогли своевременно отреагировать. Через 10 минут после инцидента к дипмиссии прибыли полицейские, которые перекрыли близлежащие дороги и осмотрели место происшествия», — рассказал Рефик Согукоглу.

Он добавил, что посольство Турции уже направило в МИД Германии соответствующее обращение.

По предварительным данным берлинской полиции, начавшей расследование, в атаке на посольство участвовали четыре человека.

Пока ни одна из экстремистских или радикальных группировок не взяла на себя ответственность за эту акцию.

Как сообщало ИА REGNUM, турецко-германские отношения до сих пор продолжают оставаться напряженными. Кроме того, инцидент произошел на фоне турецкой военной операции против сирийских курдов.

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