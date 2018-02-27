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В Германии принц из династии Гогенцоллернов выпал с 21-го этажа отеля

Происшествия

Принц Карлос являлся наследником многомиллионного состояния

В Германии принц из династии Гогенцоллернов выпал с 21-го этажа отеля
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Франкфурт-на-Майне, Германия, 27 февраля 2018, 08:36 — REGNUM  Падение с 21-го этажа отеля Intercontinental спровоцировало немедленную смерть германского принца Карлоса Патрика Годхарда из династии Гогенцоллернов, сообщает 26 февраля Daily Mail.

Что стало причиной падения, в настоящее время неизвестно. 39-летний Годхард упал с крыши террасы, расположенной у люкса, в котором проживал погибший. По предварительной версии, принц мог совершить самоубийство, однако обстоятельства инцидента предстоит выяснить правоохранителям.

В день смерти Годхард был выпущен из тюрьмы, в которой отбывает наказание за мошенничество. В июле 2018-го четырехлетний срок принца должен был истечь.

Отмечается, что принц Карлос являлся наследником многомиллионного состояния своего отца, коллекционера крупных произведений искусств. В 2011-м представитель династии Гогенцоллернов получил четыре месяца условного срока за неоплату огромного счета, а в 2014-м — отправился в тюрьму за работу с несуществующими многомиллионными фондами.

Ранее во время исторических событий 1917 года философ и деятель социалистического движения Георгий Плеханов сообщал, что Гогенцоллерны намеревались присоединиться к числу угнетателей русского народа.

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