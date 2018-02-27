В США самолет приземлился с пламенем в двигателе: видео

Солт-Лейк-Сити, США, , 08:10 — REGNUM В США пассажирский Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку из-за загоревшегося двигателя, сообщает ABC News.

Инцидент произошел с самолетом, вылетевшим в Лос-Анджелеса из Солт-Лейк-Сити. Пилоты заметили неполадки с правым двигателем через несколько минут после взлета.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту самолета находились 110 пассажиров и пять членов экипажа.

При приземлении никто не пострадал. Пассажиры рассказали, что из двигателя вылетали искры и было видно пламя.

Представитель Southwest Airlines заявил, что всех пассажиров отправили в Лос-Анджелес на другом самолете. Ведется расследование причин возгорания.