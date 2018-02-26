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В Алтайском крае сотрудники ФСБ пресекли контрабанду ртути

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Барнаул, 26 февраля 2018, 08:20 — REGNUM  Сотрудники пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю пресекли контрабанду почти шести килограммов солей ртути, сообщает 26 февраля пресс-служба краевого линейного управления МВД РФ.

По данным ведомства, факт контрабанды был выявлен в начале февраля. В ходе пограничного контроля в багажнике легкового автомобиля, следующего в Казахстан, сотрудники ФСБ обнаружили шесть емкостей из темного стекла с неизвестной жидкостью.

«В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое вещество является солями ртути и относится к ядовитым веществам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцем ядовитого груза оказался 30-летний житель Екатеринбурга. Не имея соответствующей лицензии на вывоз товара, мужчина пытался провезти через границу 5,8 кг ртути для продажи в Казахстане.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда ядовитых веществ»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Контрабанда и борьба с ней
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