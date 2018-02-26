«На меня давят»: подробности ареста главного налоговика Зауралья

Курган, , 06:48 — REGNUM В Курганской области взят под стражу уже экс-руководитель налоговой службы Владимир Р. Последующие два месяца ему доведется провести в следственном изоляторе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Курганской области.

Следствие считает, что подозреваемый может скрыться или оказывать давление на свидетелей. Арест будет обжалован.

Напомним, высокопоставленный чиновник был задержан 22 февраля. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст.160 УК РФ («Растрата вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере»).

Что касается взятки, то Владимира Р. подозревают в получении 500 тыс. рублей от известного курганского застройщика Владимира Б. Заявление о вымогательстве взятки сделал в СКР сам застройщик, сообщил порталу «Область 45» руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Курганской области Денис Мокин.

Бизнесмен пожаловался на несправедливый арест счетов его фирмы и имущества после проверок УФНС, которая «навесила» ему пеней и штрафов на 50 млн рублей. За разблокировку счетов предпринимателю было предложено заплатить 3 млн рублей. Якобы Владимир Р. намеревался купить квартиру. Далее 22 февраля 2017 года застройщик в своей машине передал руководителю УФНС первый транш взятки в размере 500 тыс. рублей. Но позднее суд признал действия налоговой инспекции незаконными. По заявлению застройщика была возбуждена проверка. И следствие считает, что факт взятки всё-таки имел место.

Подозреваемый свою вину отрицает. Действительно, говорит, он встречался с застройщиком по просьбе одного из членов правительства Курганской области для урегулирования ситуации с долгом по пеням и штрафам, но взятку не вымогал, денег от Владимира Б. не получал.

«Нестыковка в том, что в 2017 году мне якобы дают взятку, а предприятие снято с учета в 2015 году — оно перешло в Челябинскую область», — сообщил Владимир Р. на суде.

Что касается растраты бюджетных денег на поездки к семье в Тюмень, то и здесь у экс-руководителя УФНС Зауралья есть оправдание: дескать, это были служебные командировки.

По словам Дениса Мокина, обвинение выдвинуто по зафиксированным камерами фотовидеофиксации поездкам.

«По факту их могло быть больше, но мы взяли только те, когда в нашем распоряжении имелись конкретные фото. Владимир Р. практиковал поездки домой в предвыходные дни в то время, когда он должен находиться на рабочем месте. Возвращался он с работы в понедельник к обеду, когда рабочий день был в разгаре. По данному факту проведены экспертизы. Сумма ущерба составила более 321 тысячи рублей», — сообщает следователь.

На данный момент подозреваемый выразил желание сотрудничать со следствием, однако отрицает свою вину, передает слова адвоката Владимира Р. «Область 45».

«Давление оказывается на меня. И давление будет еще большим, если я буду находиться во временном изоляторе. Например, вчера без адвоката со мной встречались сотрудники ОБЭПа. Рассказывали мою судьбу, что меня ждет. Говорили, что до года посижу в следственном изоляторе, затем мне будет предъявлено обвинение. Все это под предлогом того, чтобы я оговорил себя по двум эпизодам», — заявил Владимира Р. в зале суда.

Следователи выясняют причастность Владимира Р. к другим преступлениям. Cейчас идет проверка факта начисления завышенной премии некоторым сотрудникам УФНС по Курганской области. Факт начисления таких премий уже подтверждён актом проверки управления Федерального казначейства.

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