Из горящей квартиры в СВАО Москвы спасли 6 человек: фоторепортаж

Москва, , 15:05 — REGNUM Пожарные Москвы ликвидировали возгорание в квартире жилого дома в СВАО. В ходе тушения были спасены шесть человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ГУ МЧС России по городу Москве, сообщение о пожаре в квартире дома по адресу проезд Кадомцева, 19 поступило в оперативную службу Центра управления кризисных ситуаций в 11.55. На место прибыли 13 единиц спецтехники, включая несколько пожарных расчётов, а также полиция. Всего в ликвидации возгорания было задействовано 46 пожарных. С воздуха место происшествия патрулировали вертолёты МЧС.

Горела квартира на шестом этаже жилого дома, с улицы было заметно горящий балкон, также огнём захватило балконы соседних квартир. Спасатели быстро перекрыли подачу газа, а к 12.25 возгорание было полностью ликвидировано. Как поясняют в ГУ МЧС по городу Москве, площадь горения составляла 35 м кв.

В ходе тушения из квартиры были спасены шесть человек, одного пострадавшего отправили в больницу на обследование. Также из подъезда дома в целях безопасности вывели ещё 15 человек.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на юго-востоке Москвы пожарные ликвидировали возгорание в жилом шестнадцатиэтажном доме. В результате происшествия никто не пострадал.

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