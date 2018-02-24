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ВСУ произвели ночной обстрел окраин Горловки

Происшествия

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются

ВСУ произвели ночной обстрел окраин Горловки
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Украинская артиллерия ведёт обстрел

Донецк, 24 февраля 2018, 13:18 — REGNUM  Украинские силовики открыли огонь по окраинам Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на местную администрацию.

Сообщается, что в ночь на 24 февраля ВСУ вели интенсивный обстрел окраин Горловки. На восточной окраине города повреждено как минимум два дома.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине вступил в силу закон «о реинтеграции Донбасса». Этот документ дает право украинскому президенту без каких либо ограничений использовать украинские вооруженные силы в Донбассе.

Кроме того, данный закон направлен на денонсацию Минских соглашений в одностороннем порядке. Стоит отметить, что Украина и раньше использовала практически весь свой возможный арсенал против народных республик Донбасса, включая фронтовую авиацию и тактические ракетные комплексы.

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Война в Донбассе
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