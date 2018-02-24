В Кабуле прогремел взрыв, есть погибшие

Кабул, , 12:24 — REGNUM В Кабуле прогремел взрыв. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает TOLO News со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Сообщается, что около 8:20 по местному времени террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли по меньшей мере три человека. Ещё пять получили ранения. Двое раненых находятся в критическом состоянии.

Уточняется, что взрыв прогремел в дипломатическом районе Шаш Дарак.

Отвественность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.