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В Кабуле прогремел взрыв, есть погибшие

Происшествия

Взрыв прогремел в дипломатическом квартале Шаш Дарак

В Кабуле прогремел взрыв, есть погибшие
Иллюстрация: U.S. Army
Взрыв. Афганистан

Кабул, 24 февраля 2018, 12:24 — REGNUM  В Кабуле прогремел взрыв. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает TOLO News со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Сообщается, что около 8:20 по местному времени террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли по меньшей мере три человека. Ещё пять получили ранения. Двое раненых находятся в критическом состоянии.

Уточняется, что взрыв прогремел в дипломатическом районе Шаш Дарак.

Отвественность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

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Взрывы в Афганистане

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