Украинский «политолог» прокомментировал драку в прямом эфире НТВ

Киев, , 07:29 — REGNUM Украинский «политолог» Дмитрий Суворов прокомментировал массовую драку в прямом эфире российского телеканала НТВ во время передачи «Место встречи», которую он спровоцировал. Соответствующее заявление Суворов опубликовал сегодня, 23 февраля, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Напомним, драка произошла накануне в эфире передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, которую ведут Андрей Норкин и Ольга Белова. Конфликт начался со спора немецкого депутата Андреаса Маурера с «политологом» Суворовым. Маурер, который недавно побывал в Донбассе, рассказал, что там в результате боевых действий, инициатором которых является Украина, погибли сотни детей.

Суворов назвал Маурера мерзавцем и потребовал доказательств в виде фотографий. Сперва Суворова попросили угомониться, но тот продолжал орать, и тогда ведущий Норкин хватил его за плечо, после чего между мужчинами завязалась драка.

Сам Суворов считает, что никакой драки не было.

«Что касается сегодняшнего инцидента, драки, я это даже дракой назвать не могу, мы просто потолкались, и на этом все закончилось», — пишет он.

Суворов пояснил, что его «взорвали эмоции», когда депутат из Германии Маурер заявил о геноциде населения Донбасса со стороны украинских военных.

«Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда очевидно на моей стороне», — пишет Суворов.

Также он принес извинение девушке-редактору, которая в результате драки упала на пол. Однако перед ведущим программы Суворов извиняться отказался, так как считает произошедшее «очередным наговором» на Украину, которую он якобы защищал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе конфликта в Донбассе начиная с 2014 года погибли сотни детей, и тому есть непреложные документальные свидетельства. Именно украинские власти развязали этот конфликт, начав использовать армию против мирных протестов в Донбассе.

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