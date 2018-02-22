«Старый человек кричит, просит помощи»: скандал в больнице Новороссийска

Новороссийск, Краснодарский край, , 21:34 — REGNUM «Старый больной человек, пациент, лежит у входа в палату на холодном кафельном полу, кричит, просит помощи, скребется и не может встать, а медсестрам и санитаркам всё равно», — так описала увиденное в первой городской больнице Новороссийска Краснодарского края на своей странице на Facebook журналистка. Теперь больницу проверяет Росздравнадзор, в краевом минздраве заявили, что «ситуация на контроле», сообщает ИА REGNUM.

Информация о жутких условиях для пожилых пациентов появилась в соцсетях.

«Старый больной человек, пациент, лежит у входа в палату на холодном кафельном полу, кричит, просит помощи, скребется и не может встать, а медсестрам и санитаркам всё равно! Пока она не подняла скандал, мужчине никто не помог! В отделении гнойной хирургии есть целая палата с такими беспомощными, никому не нужными стариками, которые не могут себе памперс поменять. Да и памперсов, как оказалось, не хватает — лежат в мокрых, плачут, но медперсонал равнодушен», — цитирует портал Юга.ру пост на странице социальной сети журналистки. Сам пост, правда, судя по всему, удален: на странице сообщается, что «контент недоступен».

В краевом минздраве сообщили, что «в связи с появившейся в соцсети публикацией, министерство здравоохранения Краснодарского края выясняет обстоятельства инцидента с пациентом городской больницы № 1 г. Новороссийска».

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в заявлении RT назвал информацию о беспомощном пациенте «неправдой»

"Это всё неправда», — цитирует портал Филиппова.

Между тем Росздравнадзор, несмотря на заявление министра, уже начал проверку качества оказания медицинской помощи пациентам в Первой городской больнице Новороссийска.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит качество оказания медицинской помощи пациентам в первой городской больнице Новороссийска. Поводом к организации контрольных мероприятий стала информация в СМИ, согласно которой в медицинском учреждении долгое время не оказывали помощь пожилому мужчине, упавшему на пол», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что за безопасность пациента отвечает каждый сотрудник больницы, от главного врача до младшего медицинского персонала, а «все нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, лежат в сфере административной и уголовной ответственности должностных лиц и организаций».