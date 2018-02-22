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ФСБ задержала в Петербурге террориста из Центральной Азии

Происшествия

Личность террориста пока не называется

ФСБ задержала в Петербурге террориста из Центральной Азии
Иллюстрация: Nac.gov.ru
Антитеррор

Санкт-Петербург, 22 февраля 2018, 17:54 — REGNUM  Сотрудники Федеральной службы безопасности сегодня, 22 февраля, задержали в Санкт-Петербурге выходца из Центрально-Азиатского региона, который планировал террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Личность террориста в интересах следствия не разглашается», — говорится в сообщении регионального УФСБ.

Напомним, в декабре 2017 года было объявлено о предотвращении теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга. По обвинению в подготовке теракта были задержаны двое местных жителей, двое выходцев из регионов Северного Кавказа и гражданин Таджикистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Планы террористов сорваны: ФСБ предотвратила теракт в Санкт-Петербурге

По данным следствия, злоумышленники намеревались совершить теракты путем взрывов в местах массового скопления людей, а также в Казанском соборе.

Президент РФ Владимир Путин 17 декабря 2017 года во время телефонного разговора поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставленную Вашингтоном информацию, позволившую предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

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