ВСУ 14 раз обстреляли ЛНР и ДНР – ранена мирная жительница

Донецк, , 10:20 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) подверглась девять раз обстрелам ВСУ, Луганская Народная Республика (ЛНР) — пять раз за сутки 21 февраля, сообщают пресс-службы вооруженных сил республик.

Согласно сообщению, в ЛНР под огонь попали населенные пункты Первомайск, Лозовое, Веселогоровка, Калиновка и Долгое. Украинские силовики вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП. При обстрелах также пострадала женщина 1964 года рождения, она получила осколочное ранение плеча.

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В ДНР обстрелам подверглись шесть населенных пунктов, по которым украинская армия стреляла из танков, минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Генштаб ВСУ заявил о 20 обстрелах позиций украинских войск, в результате которых трое солдат ВСУ были ранены, еще один — травмирован. Также из-за неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий.

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Напомним, 23 декабря 2017 года стороны конфликта в Донбассе заключили перемирие, однако в течение всех последующих дней оно так и не соблюдалось, несмотря на снижение числа обстрелов.

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