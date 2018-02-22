Руководство барнаульского планетария обвиняется в нарушении авторских прав

Барнаул, , 08:36 — REGNUM В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора планетария в Барнауле и его заместителя, которые обвиняются в нарушении авторских прав. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, обвиняемые для повышения показателей своей работы и работы планетария незаконно использовали объекты авторского права — полнокупольные фильмы, которые демонстрировались посетителям длительное время без соглашения с правообладателем.

Фильмы руководство учреждения получало в распоряжение от различных источников путем копирования на электронные носители.

«В результате нарушения авторских прав правообладателю аудиовизуальных произведений был причинен материальный ущерб в общей сумме более 8 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских прав»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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