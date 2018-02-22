Забайкальские ветеринары «прощёлкали» ящур и намерены сжечь весь скот

Чита, , 07:54 — REGNUM За очередной занос вируса ящура на территорию Забайкальского края и широкое распространение болезни жители региона должны «благодарить» местных ветеринаров, работу которых проанализировал недавно Россельхознадзор, указав на несвоевременную ликвидацию больного скота, отсутствие контроля за карантинными ограничениями и много чего ещё. Но борзинскому фермеру Юрию от этого не легче: ему сказано уничтожить не только заболевших ящуром коров, но здоровых животных, а также сжечь зараженные строения на стоянке. Видеосюжет об этой истории показала «Вечорка TV».

"У нас случилась беда — пришёл ящур. Поставили прививки — после трёх дней 10 коров заболели. Ветеринаров не было. Комиссия приехала — говорят: «Дворы сноси бульдозером, все сжигай. Сейчас они документы делают, что всё сжигать будут, весь гурт, и коров, и телят, и коз. У меня всего 10 голов больных было, и то они уже выздоровели, едят, пьют. Но кровь на анализ никто не брал, всех готовят к сожжению», — сокрушается Юрий.

Скотовод, стоянка которого находится на территории заказника «Долина дзерена», винит монгольских антилоп в распространении болезни. Он уверен, что если дзерены не болеют ящуром, то могут перенести вирус на себе. Сдохших животных он неоднократно находил на пастбищах, но сотрудники заказника не предпринимали никаких мер.

«Получается, дзерены везде валяются, и никто их не убирает. Просто приехали и сказали: все дворы сжечь и год ничего не держать. А как нам жить-то? Я держу 40 голов скота. Мне сына одевать (в школу пойдет) надо, ссуду за скот заплатить надо. Но если баран, к примеру, стоит 5 тысяч, то, когда его сожгут, мне всего 500 рублей выплатят, да и то через год», — рассказал Юрий.

Действительно, хозяева отчужденного скота получают весьма скромную компенсацию — 62 рубля за килограмм живого веса. При таких расценках стельная корова будет стоить максимум 10 тысяч рублей при реальной цене 40 тысяч. Разводить скот на стоянке можно будет только через год. За это время полученную компенсацию сократит ещё и инфляция. Скорее всего, Юрий не сможет восстановить поголовье и бросит бизнес.

Между тем, по итогам анализа работы госветслужбы Забайкальского края, представители Россельхознадзора установили нарушения, связанные с реализацией ограничительных мероприятий в период карантина, несоблюдение схем противоящурной вакцинации, в том числе плановой вакцинации. Также установлено отсутствие соблюдения схемы вакцинации с учетом возрастных критерий и кратности проведения вакцинации.

Отдельно Россельхознадзор отмечает действия ветеринаров в Борзинском районе:

«В связи со стремительным распространением ящура по территории Борзинского района принимаемые меры Россельхознадзор считает крайне недостаточными. Особую обеспокоенность вызывают неэффективные действия специалистов ветеринарной службы ГБУ «Борзинская СББЖ», которые не приняли своевременных и эффективных мер по недопущению заноса вируса ящура на территорию Забайкальского края, получив информацию о заболевании животных, дали рекомендации собственникам животных лечить их антибиотиками и другими препаратами, не исключив при этом наличие заразных болезней животных, в том числе ящура».

По данным на 19 февраля 2018 года, на территории Борзинского района насчитывается 26 очагов ящура в пяти неблагополучных пунктах: СП Чиндантское, СП Соловьевское, СП Новоборзинское, ГП Борзинское, СП Южное.

Напомним, что вспышки ящура в Приаргунском и Краснокаменском районах регистрировались в конце 2016 года, а в начале 2017-го Россельхознадзор запретил вывоз мяса и животных с территории всего края. Но к ноябрю власти региона добились снятия ограничений. В начале февраля 2018 года ящур вновь появился.

Горькая ирония о том, что в Забайкалье хорошо живётся только дзеренам, актуальна, как никогда.

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