Среда, 21 Февраля 2018 года
06:26:39 МСК

Коррупционный скандал в Югре: задержаны несколько сотрудников ГИБДД

Происшествия

Они обвинены в получении взяток от бизнесменов

Сургут, Югра, 20 февраля 2018, 20:58 — REGNUM  В городе Сургуте (Югра) возбуждены уголовные дела по фактам получения сотрудниками ГИБДД взяток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По информации ведомства, преступные эпизоды относятся к 2016 и 2017 годам. Сотрудники территориальных подразделений ГИБДД брали взятки у предпринимателей. Взамен они обещали им беспрепятственный проезд грузового транспорта.

Общая сумма взяток — больше миллиона рублей. По подозрению в преступлениях задержаны 11 человек, среди которых пятеро сотрудников ГИБДД.

Уже известно, что двое сотрудников ГИБДД отправлены под домашний арест. Ещё один будет ожидать суда в СИЗО.

Отметим, информация о коррупционном скандале появилась в некоторых местных СМИ ещё до официального сообщения СКР. Издание «СургутИнформТВ» сообщает, что попавшие под подозрение сотрудники ГИБДД работали в Сургуте, Сургутском районе и Когалыме.

В региональном управлении МВД России уже прокомментировали сообщение СК. По данным ведомства, преступление выявили сотрудники уголовного розыска, ГИБДД и СКР.

«Начальником УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре назначена служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники отстранены от несения службы», — говорится в официальном сообщении пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить