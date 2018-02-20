Коррупционный скандал в Югре: задержаны несколько сотрудников ГИБДД

Сургут, Югра, , 20:58 — REGNUM В городе Сургуте (Югра) возбуждены уголовные дела по фактам получения сотрудниками ГИБДД взяток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По информации ведомства, преступные эпизоды относятся к 2016 и 2017 годам. Сотрудники территориальных подразделений ГИБДД брали взятки у предпринимателей. Взамен они обещали им беспрепятственный проезд грузового транспорта.

Общая сумма взяток — больше миллиона рублей. По подозрению в преступлениях задержаны 11 человек, среди которых пятеро сотрудников ГИБДД.

Уже известно, что двое сотрудников ГИБДД отправлены под домашний арест. Ещё один будет ожидать суда в СИЗО.

Отметим, информация о коррупционном скандале появилась в некоторых местных СМИ ещё до официального сообщения СКР. Издание «СургутИнформТВ» сообщает, что попавшие под подозрение сотрудники ГИБДД работали в Сургуте, Сургутском районе и Когалыме.

В региональном управлении МВД России уже прокомментировали сообщение СК. По данным ведомства, преступление выявили сотрудники уголовного розыска, ГИБДД и СКР.

«Начальником УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре назначена служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники отстранены от несения службы», — говорится в официальном сообщении пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре.