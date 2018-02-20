Лимонов о расстреле в Кизляре

Эдуард Лимонов, , 08:47 — REGNUM

Воскресенье, 18 февраля, — Прощёное воскресенье, христианский праздник. По преданию Иисус простил даже распявших его римских стражников. В этот день принято прощать друг другу грехи.

Итак, 18 февраля, около 16 часов. Город Кизляр в Дагестане, население 48,4 тысячи жителей. Это в Кизляре захватывал заложников Салман Радуев.

Видео показывает парня с бородой в камуфляжных брюках, в жилетке, с длинноствольным охотничьим ружьем, быстро идущего по улице навстречу наблюдателю. Прохожих всего несколько. Бородач с ружьём сворачивает к церкви Георгия Победоносца. Раздаются выстрелы, бегут пожилые женщины.

Так выглядит первое (так во всяком случае утверждают СМИ) межконфессиональное преступление на территории Дагестана.

Церквей в Дагестане всего семь. Мечетей — 1670.

Дагестан имеет самое многонациональное население среди всех субъектов Российской Федерации. И в подавляющем большинстве своём дагестанцы — мусульмане. При населении свыше трёх миллионов (а точнее — 3,064 миллиона, самая населённая республика Северного Кавказа, на самом деле куда важнее Чеченской Республики) — 96% населения, или 2,9 миллиона — мусульмане. Христиан — всего 4%.

Вот что показывают свидетели.

Отец Павел, священник церкви Георгия Победоносца:

«Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками «Аллаху Акбар!» и смертельно ранил четырёх, ранил ещё трёх людей, а также двух сотрудников полиции. Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашёл внутрь. У него было ружьё и нож. Его ликвидировали приехавшие сотрудники полиции, предварительно окружив».

Сержант полиции Магомед Рамазанов:

«Заступил я на службу, и поступил срочный вызов — в церкви кто-то стреляет. Как только приехали, увидели, как человек с ружьём стреляет в людей, он заметил нас и стрельнул в УАЗик. Я выстрелил в его сторону и отогнал его в тупик, потом подъехали ещё экипажи. Окружили его, ликвидировали».

Последствия.

Четыре женщины убиты на месте, ещё одна скончалась в госпитале. Итого пять жертв, все женщины. Вероятнее всего, русские.

Среди раненых — трое сотрудников Росгвардии.

Преступник — местный житель 22 лет, Халил Халилов.

Откуда-то известно, что в прошлом году Халилов примкнул к организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если вы представляете себе, что Дагестан — это спокойное место и убийства там — редкость, вы ошибаетесь.

И дагестанский Кизляр, это на севере Дагестана, у Каспийского моря, — в высшей степени неспокойное место.

В своё время в Кизляре захватил заложников Салман Радуев, я уже упоминал, но упоминаю ещё раз.

В мае 1998 года братья Хачилаевы со своими сторонниками захватили здание Госсовета Республики в Махачкале.

В 1999 году вспыхнул ваххабитский мятеж в Западном и Центральном Дагестане.

Время от времени в Дагестане отстреливают министров, убили министра Гусаева и даже министра внутренних дел — сурового Магомедтагирова.

31 марта 2010 года в Кизляре погибли 12 человек.

Депутат Государственной думы РФ Надиршах Хачилаев был убит. Из четырёх братьев трое были убиты. Ну вот посудите, что там за жизнь в Дагестане.

«Четверо ликвидированы в перестрелке», «В перестрелке на рынке один погиб и шестеро ранены», — такими заголовками обычно сопровождаются новости из Дагестана.

Однако 18 февраля 2018 года случилось-таки особенное нападение — нападение на христианскую церковь, — действительно, возможно, первое в новейшее время.

Владимир Владимирович Путин, судя по его высказываниям на тему, считает, что российский Ислам особый, какой-то проникновенно-миролюбивый. Я лично считаю, что Владимир Владимирович, желая успокоить и свою страну, и себя, ошибается.

ВВП принимает старомодный, устаревший татарский Ислам за весь Ислам. А это не так.

Современный Ислам продуваем горячими ветрами.

В исламском мире РФ идёт борьба.

Если в 90-е годы горячие ветры дули с Кавказа, кавказский Ислам Дудаева, Басаева, чеченских джихадистов тогда довольно успешно побеждал спокойный татарский Ислам.

Даже казанские мечети одна за другой переходили тогда под контроль кавказских молодых имамов; то сегодня горячие экстремистские ветра дуют из Сирии, из Ирака.

Спокойный Ислам оставляет мусульманскую молодёжь равнодушной, в то время как игиловский Ислам (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставляет их трепетать и воинственно скрежетать зубами.

Нет никакого особого российского спокойного Ислама.

Это моё личное жёстское мнение.

Я как-то участвовал вместе с Надиршахом Хачилаевым в пресс-конференции. Человек в папахе с каменным суровым лицом произвёл на меня впечатление.

Выпускник Литературного института в Москве, «кавказский Хемингуэй», как его окрестил один из российских литературных критиков, прочитав его повесть «Спустившийся с гор», давал яркое представление о Дагестане — суровой мужской стране.

Я думаю, если бы сохранилась советская власть, мы имели бы лучшего дагестанского писателя. Поскольку советская власть не сохранилась, Хачилаев занялся политикой.

Надиршах Хачилаев был застрелен у собственного дома в Махачкале 11 августа 2003 года. Стреляли из автомобиля ВАЗ-21 099.

Случившееся в Кизляре 18 февраля будет случаться ещё не раз. Это только начало.

Лучше бы этого не было. Но это было. И я полагаю, что межконфессиональные костры будут разжигать всё чаще.

Как мужественный и прямо глядящий в будущее участник Истории моей страны, я обязан был вам это сказать. И вот сказал.