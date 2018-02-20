Истребитель ВВС США загорелся в небе над Японией

Токио, , 05:46 — REGNUM У истребителя F-16 ВВС США загорелся двигатель во время полёта над Японией. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское министерство обороны.

Инцидент произошёл утром 20 января на территории префектуры Аомори.

Самолёт загорелся спустя несколько минут после вылета с расположенной в этой префектуре авиабазы ВВС США «Мисава».

Пилот истребителя принял решение сбросить топливный бак в местное озеро Огаваро, после чего смог благополучно посадить самолёт на авиабазе.

Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Министр обороны Японии Ицунори Онодера, комментируя произошедшее, пообещал, что со стороны Токио будут предложены меры по избежанию дальнейших происшествий с американской авиацией на территории страны.

Отметим, что несчастные случаи и инциденты с участием ВС США происходят в Японии регулярно. Так, в декабре минувшего года в Окинаве ребёнок пострадал в результате падения стекла от пролетавшего мимо американского вертолёта.

Проблема безопасности жителей регионов, где располагаются американские военные, уже обсуждалась в Японии на высшем государственном уровне.