ЛНР: Украинские войска уже используют иностранное оружие в Донбассе

Луганск, , 16:08 — REGNUM Украинские войска уже применяют иностранное оружие в ходе войны против мирного населения Донбасса, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 19 февраля «Луганский информационный центр».

По его словам, иностранное оружие, которое попадает в руки ВСУ, используется отнюдь не только в оборонительных целях или для обучения. Вместо этого украинские солдаты активно используют вооружение, приобретенное за рубежом, для ведения боевых действий в Донбассе, в том числе и против мирных жителей.

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Марочко отметил, что ранее ЛНР передала Украине тело погибшего украинского солдата, который, судя по открытым источникам, пользовался во время войны американской снайперской винтовкой CheyTac M200 Intervention. С помощью такой винтовки украинские силовики ведут огонь не только по позициям войск Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), но и по мирным жителям.

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Напомним, президент Петр Порошенко заявлял, что Украина получит от США за их счет противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Однако спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что будут использоваться только для обороны.

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