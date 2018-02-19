Страсти на Масленицу: Зачем в Калужской области сожгли готический собор?

Калуга, , 13:50 — REGNUM Проводы Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец», что в Калужской области, стали грандиозным скандалом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в минувшую субботу, 17 февраля, вместо традиционного чучела Масленицы здесь умудрились спалить 30-метровую фигуру из узких неких деревянных сегментов, выполненную в форме готического здания, внешне явно напоминающего католический костел. Автор этого арт-объекта, известный художник Николай Полисский недвусмысленно назвал свое произведение «Пламенеющая готика».

«Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно, интересно посмотреть на огонь созидающий, рисующий образы в реальном времени. Так появилась «Пламенеющая готика». У гостей Никола-Ленивца будет короткая возможность поймать это мгновение всего единственный раз и сохранить в памяти надолго. Так и должно работать искусство», — цитирует художника официальный сайт арт-парка «Никола-Ленивца».

На том же сайте уточняется, что так называемая «Пламенеющая готика» — это некий архитектурный стиль, популярный во многих странах Европы в XV веке. Такое название он получил благодаря похожим на языки пламени узорам орнаментов и удлиненным фронтонам и вершинам арок. Впрочем, скульптор Полисский решил сделать «пламенеющую готику» реально пламенеющей. К тому же его собор из хвороста пылал под некое музыкальное оформление, что, по словам очевидцев зрелища, было «жутковато».

Оригинальное действо произвело крайне неоднозначное и неприятное впечатление: социальные сети взорвались негодованием. На «Пылающую готику» Полисского отреагировал телеведущий и пародист Максим Галкин. Он, как и многие другие, не понимают, «зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костёл?»

«Выглядит жутко. На праздник отнюдь не похоже. Но, быть может, я не в курсе и в католической Европе сейчас повсюду жгут соломенные соборы на площадях?.. Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах? В этом я вижу кривозеркальный перекос нашего общества — люди страны, в которой принят очень спорный закон о защите веры, смотрят под языческий бубен на пылающий храм религии, находящейся в меньшинстве в России, а значит, неинтересной власти с точки зрения голосов, а значит, беззащитной», — недоумевает Галкин.

В Калужской епархии корреспонденту ИА REGNUM отказались прокомментировать данное событие и предложили воспользоваться опубликованным в СМИ заявлением заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который считает, что организаторов случившегося в Никола-Ленинвце следует проверить.

«Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд. Сжигание храма, особенно христианского храма, который так или иначе символизирует христианство, конечно, вызывает очень большие вопросы», — сказал Кипшидзе.

Портал «Калужские новости» приводит своё мнение о данном инциденте:

«Никто не напомнил Кипшидзе, что церковь от государства в нашей стране отделена, что Масленица праздник языческий, что жгли в праздник арт-объект, а не церковь, и что делали это на территории арт-парка, а не монастыря».

Готов к диалогу со всеми несогласными и «виновник» происшедшего в калужском арт-парке «Никола-Ленивец» Николай Полисский.

«Этот стиль был использован не только в создании готических культовых сооружение, но и в архитектуре светских зданий: замков, университетов, судов. Ничего культового в моем арт-объекте не было. Естественно, отсутствовали кресты, алтарь и любая религиозная символика. Это не копия какого-либо существующего культового сооружения и не имитация храма. Это просто костёр, который выстроен в стиле готического здания… Обращаюсь ко всем, для кого моя работа показалась оскорбительной. В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм», — написал Полисский на своей страничке в социальной сети.

Скульптор также выразил готовность в том случае, если представителями католической или православной церквей обнаружат что-то кощунственное, «использовать все свои возможности для того, чтобы предать этот проект забвению, насколько это возможно в современном мире».

«В нашей Масленице не было заложено ничего кощунственного, если кто-то неправильно меня понял, я прошу прощения, но эта обида нанесена невольно. Я не собирался никого оскорблять. Сегодня прощённое воскресенье, и я прошу у всех православных и не православных христиан простить меня Христа ради», — добавил Полисский.

Заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал это заявление скульптора Полисского «весьма конструктивным».

«Очень важно иметь диалог с культурным сообществом, многие представители которого исходят из важности уважения достоинства верующих людей, независимо от того, к какой религии они относятся», — цитирует представителя РПЦ «Интерфакс».

Кипшидзе также заявил, что верующие не виноваты в том, что увидели в горящем сооружении готический собор. Представитель РПЦ добавил, что этого можно было бы избежать, если бы коммуникация с деятелями культуры велась «более активно и заинтересованно».

Столичный художник и скульптор Николай Полисский известен своими неординарными арт-объектами. Среди них: ландшафтная масштабная инсталляция «Вселенский разум», инсталляция из дерева «Границы империи», инсталляция из дерева и лозы «Большой адронный коллайдер».