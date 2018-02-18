Свалка за 20 000 000 000 000 рублей: великий рекорд Московской области

Черноголовка, Московская область, , 18:56 — REGNUM Вчера, 17 февраля 2018 года, в наукограде Черноголовка Московской области состоялся митинг протеста против строительства мусорного полигона площадью 1250 га, который планируется разместить рядом с поселением Филипповское Киржачского района Владимирской области. В митинге приняли участие жители близлежащих районов Московской и Владимирской областей. Сложившаяся в Филипповском ситуация, по мнению митингующих, должна квалифицироваться как чрезвычайная, а планирующаяся свалка может быть включена в «Книгу рекордов Гиннеса» по крайней мере по двум показателям.

Во-первых, по размеру территории. Площадь свалки в Филипповском пока рекордная из всех действующих и планирующихся свалок в России и Европе. По размеру она в 20 раз превосходит недавно закрытую по указанию Владимира Путина свалку «Кучино», на которой власти Московской области всего за несколько миллиардов рублей организовали для жителей Москвы и Подмосковья техногенную катастрофу. Диверсионная, по сути, технология превращения свалок в крупные химические аварии путем сжигания свалочного газа без предварительной газоподготовки и фильтров в открытом факеле была «отработана» тремя годами ранее на полигоне Тимохово и сейчас ускоренно тиражируется по свалкам Московской области.

Во-вторых, по запланированному ущербу. Участок будущего полигона в Филипповском, по утверждению гидрологов, располагается непосредственно над крупнейшим резервным подземным водохранилищем для Московской области, стоимость которого, по приблизительным оценкам, составляет 20 трлн рублей.

Более того, свалка в СП Филипповское с легкой руки главы администрации Киржачского района получила категорию:

«Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой».

Что это может означать? Скотомогильники, медицинские отходы, фильтраты свалок, илы очистных сооружений, строительные отходы, отходы мусоросжигательных заводов, трансформаторное масло, отходы химической промышленности, радиоактивные шламы, земли, жидкие радиоактивные отходы — всё это теоретически разрешено «утилизировать» двум частным владельцам, получившим 1500 га по цене 200 руб. за сотку при том, что стоимость одного заповедного леса на участке оценивается в 500 млн рублей.

Последнее время появилось много фильмов о перерождении советской партийно-хозяйственной элиты и её сращивании с теневой экономикой, такие как сериалы «Икра», «Петля Нестерова», «Гостиница Россия» и многие другие. Но все громкие и масштабные криминальные «дела» советского времени выглядят жалкой мелочёвкой на фоне нынешних. Это и понятно: во времена СССР «дела» приходилось проворачивать тайно под угрозой ареста, конфискации и высшей меры наказания. Сегодня же всё делается открыто: высшие чиновники государства лично возглавляют и лоббируют мегапроекты, федеральные и региональные программы, в которых огромная коррупционная составляющая видна невооружённым глазом. И такова логика развития капитализма, тем более капитализма олигархического и периферийного. По этому поводу Иммануил Валлерстайн пишет:

«Чем слабее государство, тем меньше средств можно накопить, занимаясь экономически продуктивной деятельностью. Поэтому государственный аппарат становится одной из важнейших, а то и важнейшей точкой в процессах обогащения путем жульничества и взяточничества на высоких и низких уровнях».

Разве можно сравнить по масштабам «хлопковые», «рыбные» и «валютные» дела советских времен с нынешними масштабами? Один прошедший «экологический» год подарил нам «реновацию Москвы», «либеральную продразвёрстку» (массовое разорение земледельческих хозяйств из-за отказа государства от выполнения регулирующих функций на зерновом рынке) и, наконец, «мусорное дело», с локальным проявлением которого мы имеем дело в Филипповском.

Но вернемся на митинг в Черноголовку. Глава администрации Киржачского района Горин М. В. неожиданно заявил на митинге, что «инвестор отказался от строительства мусорного полигона в Филипповском». Инвестор — это кто? Частные хозяева, приобретшие земельный участок в результате ничтожной сделки, или кто-то ещё? На основании каких документов г-н Горин делает подобные заявления? Что-то реально изменилось, кроме устных заявлений чиновника, которым почему-то никто не верит?

Ниже мы публикуем резолюцию митинга, единогласно поддержанную его участниками.

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Резолюция митинга жителей городского округа Черноголовка, Щелковского и Ногинского районов Московской области против строительства мусорного полигона в сельском поселении Филипповское

г. Черноголовка, 17 февраля 2018 года

1. Мы, жители г. Черноголовка Ногинского района Московской области, всецело поддерживаем своих соседей, жителей Киржачского района Владимирской области в их борьбе против строительства громадного мусорного полигона на территории сельского поселения Филипповское.

2. Участники митинга осуждают и требуют отменить решение инвестиционной комиссии администрации Владимирской области, давшей разрешение на строительство в сельском поселении Филипповское самого большого в России и Европе мусорного полигона, лишь первая очередь которого займет 57 гектаров — в целом же под него выделено более 1200 га.

Решение было принято без учета широко известных природных, экологических и социально-демографических особенностей территории. По оценкам специалистов, реализация проекта приведет к катастрофическому загрязнению подземных вод Клязминско-Шернинского месторождения, которое является единственным стратегическим запасом воды для Восточного Подмосковья, к экологической катастрофе и социально-демографической деградации значительной части Владимирской и Московской областей.

3. Участники митинга осуждают действия администрации Владимирской области по лоббированию проекта по созданию в сельском поселении Филипповское гигантского мусороперерабатывающего комплекса с организацией захоронения «хвостов», банальной гигантской свалки. Требуем отменить все решения, способствующие строительству комплекса.

4. Участники митинга обращаются к властям г. Черноголовки, Ногинского района Московской области, губернатору Московской области Воробьеву А.Ю. с требованием принять все необходимые меры по отмене губительного проекта строительства мусорного полигона в СП Филипповское.

5. Участники митинга призывают глав, депутатов, жителей муниципальных образований Восточного Подмосковья не допустить строительства мусорного полигона в сельском поселении Филипповское, спасти от непоправимой катастрофы Клязьминско-Шерринское месторождение воды — источник будущего водоснабжения восточного Подмосковья.

6. Участники митинга призывают власти всех уровней в кратчайшие сроки разработать федеральную программу внедрения технологий раздельного сбора мусора и мусоропереработки. При правильном подходе мусор — это возобновляемый источник сырья и энергии для промышленного развития регионов. Свалки и сжигание бытовых отходов — это варварство.

7. Мы предлагаем областной думе Московской области и Государственной думе РФ разработать и утвердить законодательные акты, обеспечивающие учет интересов жителей всех заинтересованных регионов при реализации экологически опасных проектов в окрестности административной границы. В международной политике такие ситуации являются весомым поводом для конфликтов и даже войн. Поэтому достижение общественного договора в таких ситуациях является естественной задачей для федеральных органов законодательной власти.

8. Участники митинга обращаются к Федеральной службе безопасности Российской Федерации с призывом провести расследование действий заказчиков строительства мусорного полигона. Документально изменена суть 1500 гектаров леса, которые были переданы государством Мытищинскому машиностроительному заводу для создания не только полигона испытания военной техники, но и для ведения лесного хозяйства. Огромная лесная территория превратилась в документах в безлесный земельный участок, предназначенный, как оказывается, для складирования и захоронения отходов, в том числе радиоактивных.

Участники митинга требуют вернуть в лесной фонд Российской Федерации 1250 гектаров филипповского леса, ныне не нужных испытательному полигону.

9. Участники митинга обращаются к Федеральной службе безопасности Российской Федерации с призывом провести расследование махинаций, в результате которых почти 1500 гектаров филипповской земли, покрытой вековым лесом, были проданы по 200 рублей за 1 сотку, что нанесло многомиллионный ущерб консолидированному бюджету Владимирской области.

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О заявлении главы администрации Киржачского района Владимирской области М.В. Горина на митинге в г. Черноголовка МО 17.02.2018

Мы не верим в то, что инвестор отказался от своих планов по созданию мусорного полигона в СП Филипповское, и вот почему.

1. Нет официальной отмены одобренного решения комиссии администрации Владимирской области по рассмотрению инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами производства и потребления от 07 июня 2017 года № 4 под председательством первого заместителя губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Л.Ф. Смолиной, которая одобрила инвестиционный проект ООО «ЭкоТехСтрой Владимир» «Строительство опытно-экспериментальной площадки по сортировке, переработке, выделению вторичных материальных ресурсов и размещению твердых коммунальных отходов во Владимирской области».

2. Глава администрации Киржачского района Горин М. В. не отменил свое постановление №2137 от 26.12.2017, на основании которого в Регистрационной палате был изменен вид разрешенного использования на «Специальная деятельность 12.2», а три земельных участка с кадастровыми номерами 33:02021257:912, 33:02:021257:913 и 33:02:021257:914 были приведены в соответствие с новым земельным классификатором, а по нему п.12.2 — это

«Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)».

Данные изменения имеются в выписке из ЕГРН, где земельные участки с кадастровыми номерами 33:02021257:912, 33:02:021257:913 и 33:02:021257:914 имеют статус «Для размещения объектов специального назначения».

3. 21 февраля 2018 года в администрации района будут рассмотрены вопросы (Постановление № 41 от 19.01.2018) «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области».

В этом постановлении, в отличии от постановления №2117 от 22.12.2017, которое Горин отменил, будут рассматриваться не только три участка под мусорный полигон, но и другие земельные участки МОСП Филипповское.

Предполагаем, что, возможно, всё это сделано для введения граждан в заблуждение, чтобы завершить процесс изменения вида разрешенного использования и начать проектирование и строительство мусорного полигона.

4. Если действительно инвестор отказался от своих планов, мы требуем предоставить соответствующие документальные подтверждения:

— Постановление администрации Владимирской области об отмене решения комиссии администрации Владимирской области по рассмотрению инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами производства и потребления от 07.06.2017 №4 под председательством первого заместителя губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Л.Ф. Смолиной, которая одобрила инвестиционный проект ООО «ЭкоТехСтрой Владимир» «Строительство опытно-экспериментальной площадки по сортировке, переработке, выделению вторичных материальных ресурсов и размещению твердых коммунальных отходов во Владимирской области»

— Постановление администрации Киржачского района об отмене постановления № 2137 от 26.12.2017 г. , на основании которого в Регистрационной палате был изменен вид разрешенного использования на «Специальная деятельность 12.2».

— Постановление администрации Киржачского района об отмене постановления №41 от 19.01.2018, так как с помощью него будет завершен процесс изменения вида разрешенного использования и начать проектирование и строительство мусорного полигона.

— Вернуть земельным участкам с кадастровыми 33:02021257:912, 33:02:021257:913 и 33:02:021257:914 прежний вид разрешенного использования: «производственная база — испытательный полигон».

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