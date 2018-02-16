Новые данные УФСБ: на экс-главу Чебоксар завели ещё два дела

Чебоксары, , 10:09 — REGNUM В Чувашии продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Чебоксары Ирины Клементьевой, которая возглавляла ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед». По результатам новых данных, полученных по материалам региональных УФСБ и МВД, возбуждено ещё два уголовных дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Новые уголовные дела расследуются по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«Согласно материалам дела, в 2012—2016 годах злоумышленница безвозмездно предоставила в пользование коммерческой организации, собственником которой является её супруг, предметы мебели, интерьера и иное оборудование, принадлежащее «Чувашии-Мед», документально списав их на затраты страховой компании», — сказал Олег Дмитриев.

Ущерб оценён в 870 тыс. рублей.

Следствие также полагает, что в декабре 2012 года подозреваемая скрыла от совета директоров компании личную заинтересованность в совершении сделки и самостоятельно, без одобрения общего собрания акционеров, заключила с той же фирмой договор, в соответствии с которым страховая компания передала на четыре года в аренду с правом последующего выкупа медицинское оборудование.

«Оборудование было передано по явно заниженной ставке ежемесячной арендной платы, причинив тем самым акционерному обществу материальный ущерб на 1,35 млн рублей», — говорят в СУСК.

Напомним, что «Чувашия-Мед» — компания со стопроцентной долей участия в его уставном капитале муниципального образования — города Чебоксары

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении экс-главы Чебоксар по материалам, представленным прокуратурой и УФСБ, было возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — три эпизода) и ст.160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения» — три эпизода). Как полагает следствие, все указанные деяния были совершены в период нахождения подозреваемой в должности генерального директора компании «Чувашия-Мед».

В настоящее время головные дела соединены в одно производство. Как полагает следствие, совокупный ущерб в результате противоправных действий превысил 7,8 млн рублей. В целях возмещения ущерба наложен арест на 40 тыс. рублей, три квартиры (в городах Чебоксары и Нижнем Новгороде) и три земельных участка (в городах Чебоксары и Новочебоксарске).

По делу назначено 15 судебных экспертиз, проведено 19 обысков, а также ряд выемок в страховой компании и других учреждениях. Допрошено более ста свидетелей. Материалы уголовного дела на данный момент составляют 20 томов.

«Ранее Клементьева от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Свою вину она не признала. До настоящего времени желания дать какие-либо показания по уголовному делу она не изъявила», — отметил Олег Дмитриев.

Кроме того, суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста по 17 апреля 2018 года. Расследование уголовного дела продолжается.