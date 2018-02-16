Опасный капремонт: в Екатеринбурге эвакуировали жителей аварийного дома

Екатеринбург, , 07:45 — REGNUM В Екатеринбурге эвакуировали жителей дома, в котором во время проведения капитального ремонта рухнула балка потолочного перекрытия. Их разместили в пункте временного пребывания, организованном на базе школы №117, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В пункте временного размещения для жителей организовано горячее питание, с ними работают психологи МЧС. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции, газовой службы, представители администрации. Для организации сохранности имущества жильцов организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, балка потолочного перекрытия рухнула в доме барачного типа по переулку Суворовский около 21:00 по местному времени (19:00 по мск) 15 февраля в квартире на втором этаже во время проведения ремонтных работ. По предварительным данным МЧС, причиной этому могло послужить складирование шифера на чердаке для ремонта кровли в доме. В результате обрушения потолка пострадали три человека: мужчина и двое детей. Дети были отправлены для осмотра в ДГБ №9, а мужчина от госпитализации отказался.

«В результате обрушения, предварительно, пострадали собственник квартиры, а также двое его внуков, 2 и 9 лет. Дети госпитализированы в больницу, мужчина от госпитализации отказался. Из дома эвакуировано 23 человека», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что по факту обрушения потолочного перекрытия организована проверка. В ходе мероприятий было установлено, что дом обслуживает управляющая компания «УЖК ЖКО — Екатеринбург».

Также доследственную проверку организовало следственное управление СКР по Свердловской области.

«Проверяется информация о том, что в указанном доме производился ремонт крыши, в связи с чем будут приниматься меры к опросу подрядной организации и должностных лиц, ответственных за безопасное производство ремонтных работ в жилом доме», — сообщили в пресс-службе следственного управления.

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