В Москве возбуждено дело о хищении средств, выделенных на ремонт здания МВД

Москва, , 00:29 — REGNUM Полиция в Москве возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт одного из зданий МВД России. Об этом 15 февраля сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для финансирования строительных и ремонтных работ на одном из объектов МВД России», — сказала пресс-секретарь.

По информации МВД, руководители нескольких коммерческих организаций, представив поддельные документы о выполнении работ, получили в качестве оплаты более семи миллионов рублей.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идёт о ремонте в здании Главного управления собственной безопасности МВД России, расположенном на Большой Пионерской улице.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России «Мошенничество».

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению», — сообщила представитель МВД.

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