Сотрудник спецназа погиб во время спецоперации в Дагестане, есть раненые

Махачкала, , 17:13 — REGNUM Силовики понесли потери при проведении спецоперации в Дагестане. Погиб один спецназовец, несколько человек ранены. Об этом ИА REGNUM 15 февраля сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Точное количество раненых не называется, подробности о погибшем силовике также не приводятся. В НАК лишь отметили, что пострадавших среди гражданского населения нет. На месте спецоперации найдены автомат с боеприпасами к нему и граната.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, нейтрализованный сегодня, 15 февраля, во время проведения контртеррористической операции в Унцукульском районе Дагестана боевик был главарем так называемой харачинской банды. Он почти семь лет находился в розыске за совершение преступлений террористической направленности. Убитый принимал участие в нападении на автоколонну внутренних войск в декабре 2013 года.

Режим КТО был введен в 11:50 на территории Унцукульского района по решению руководителя Оперативного штаба НАК, начальника республиканского управления ФСБ России. Велись поиски боевика, сведения о нахождении которого в этом районе получили спецслужбы.

Он был обнаружен в горно-лесистой местности недалеко от селения Харачи. Бандиту было предложено сдаться властям без боя, однако он открыл стрельбу и в ходе скоротечного боя был уничтожен.

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