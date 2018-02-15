Двое солдат ВСУ застрелили четверых сослуживцев — СМИ

Донецк, , 13:49 — REGNUM Представители военной службы правопорядка в вооруженных силах Украины выясняют причины и подробности гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты, сообщает 15 февраля штаб «АТО» на своей странице в Twitter.

«По предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. В рамках следствия открыто уголовное производство», — говорится в сообщении.

По данным украинского портала lb.ua, убиты четверо морских пехотинцев по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское Донецкой Народной Республики.

В издании отмечают, что их застрелили двое сослуживцев из автоматов Калашникова, возможная причина конфликта — неуставные отношения. В настоящий момент подозреваемые задержаны.

Напомним, ранее в ходе конфликта в одном из ресторанов Киева убили солдата ВСУ. Обе стороны конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. Столкновение вскоре переросло в драку, в ходе которой солдат ВСУ получил ножевое ранение в шею и скончался.

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Кроме того, в начале январе «Луганский информационный центр» сообщал, что пятеро солдат ВСУ были застрелены собственным сослуживцем. Стрельба произошла во время распития спиртных напитков. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из солдат во время ссоры начал стрелять в своих товарищей.

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Как сообщало ИА REGNUM, распитие спиртных напитков в украинской армии регулярно приводит к небоевым потерям среди военнослужащих.

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