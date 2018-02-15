В День святого Валентина ВСУ 16 раз обстреляли ДНР и ЛНР

Донецк, , 12:12 — REGNUM Дважды обстреливали украинские войска Луганскую Народную Республику (ЛНР) и 14 раз — Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 14 февраля, сообщают пресс-службы вооруженных сил республик.

День всех влюбленных для жителей Донбасса не слишком отличался от остальных, поскольку ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты республик. В ЛНР под огонь минометов и гранатометов попали Логвиново и Лозовое.

Читайте также: В ДНР к обстрелам готовы 60% бомбоубежищ

В ДНР украинские силовики нанесли удары по девяти населенным пунктам из минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

В украинском генштабе отчитались о четырех раненых солдатах ВСУ, а также о 14 обстрелах позиций украинской армии.

Читайте также: ВСУ снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Напомним, 23 декабря 2017 года стороны заключили «новогоднее» перемирие, однако за все время не было ни одного дня, чтобы украинские силовики не обстреляли ДНР или ЛНР.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что закон о «реинтеграции» Донбасса позволяет ВСУ силой решать конфликт на востоке страны.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР дважды подверглась обстрелам со стороны ВСУ