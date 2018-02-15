Более 1800 человек в США погибли от пуль с начала года

Вашингтон, , 08:43 — REGNUM По данным на 14 февраля, в Соединенных Штатах с начала 2018 года в результате перестрелок и вооруженных нападений зафиксировано 1816 смертей. В среднем — 40 погибших в день. Также за минувшие шесть недель 3125 человек получили огнестрельные ранения. Эти данные приводит организация Gun Violence Archive, пишет газета El País. В эту статистику не включены случаи самоубийств.

Эти цифры публикуются в связи с нападением бывшего учащегося на школу Marjory Stoneman Douglas на юге Флориды, жертвами которого стали 17 человек. Этот случай вновь поднимает болезненный вопрос о праве граждан США на владение оружием. Его сторонники считают это право неотъемлемой частью американской идентичности.

По результатам исследования, проведенного по инициативе конгресса в 2012 году, на 320 миллионов жителей США приходилось 310 миллионов единиц домашнего оружия.

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