Житель Барнаула угрожал взорвать адвоката

Барнаул, , 14:24 — REGNUM Обвинение в угрозе убийством предъявлено жителю Барнаула. Мужчина заявлял, что расправится с адвокатом за его профессиональную деятельность, сообщает 13 февраля пресс-служба управления СКР по Алтайскому краю.

Инцидент с участием обвиняемого и юриста произошел 26 января 2018 года в офисе последнего. По версии следствия, барнаулец вошел в помещение и принялся угрожать адвокату убийством, при этом держа в руках предмет, похожий на гранату.

Угрозы злоумышленника были связаны с работой, которой занимался адвокат. Своими действиями мужчина создал ситуацию, которую потерпевшие восприняли как опасную для жизни и здоровья. Затем он покинул офис адвоката.

Полиция задержала мужчину на следующий день. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ, «Угроза убийством».

Как пояснила помощник руководителя краевого главка СКР Ольга Чеснокова, суд заключил обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, в настоящее время идет сбор доказательств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о случаях, когда юристы и правозащитники подвергались угрозам и нападениям. Так, в сентябре 2017 года в Ярославле была избита юрист ТСЖ Руслана Удалова. Женщина отстаивала в судах права жильцов многоквартирного дома, имеющего статус объекта культурного наследия.

Читайте также: В Ярославле жестоко избита градозащитница