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Ярославцев напугали радиацией

Происшествия

Произошел технический сбой системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

Ярославцев напугали радиацией
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Ярославль, 13 февраля 2018, 09:29 — REGNUM  13 февраля в Ярославской области произошел сбой системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях, в результате чего на местных телеканалах вышло сообщение о превышении радиационного фона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

«У нас есть автоматическая система, когда в случае необходимости на телеканалах, с которыми заключен договор, выходит информация о чрезвычайных ситуациях. Это может быть в виде бегущей строки, либо весь экран блокируется и там появляется сообщение. Сегодня утром, около часа назад, произошел сбой, и такая информация вышла. Никаких чрезвычайных ситуаций нет», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по Ярославской области.

Сообщения об этом напугали многих ярославцев. Люди делятся информацией в социальных сетях. По сообщениям пользователей, предупреждение вышло и по радио.

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