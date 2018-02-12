Обнародовано видео задержания в Крыму украинского шпиона

Симферополь, , 14:56 — REGNUM Момент задержания в Симферополе подозреваемого в шпионаже гражданина Украины Константина Давыденко был снят на видео в ходе проведения операции, соответствующее видео распространила 12 февраля федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

На кадрах видно, что в момент, когда Давыденко попытался сесть в машину, его схватили, повалили на землю и надели наручники. В руках у задержанного была сумка, вместе с которой тот был доставлен в отделение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мужчина задержан по подозрению в целенаправленной передаче украинской стороне сведений о деятельности частей и соединений Росгвардии, а также сотрудников ФСБ.

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В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Напомним также, Крым и Севастополь в результате народного волеизъявления вошли в состав России в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей республики высказались за выход из состава Украины.

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