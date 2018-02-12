ЧП в Ярославле: водитель не мог не видеть женщины, по которой проехал

Ярославль, , 12:05 — REGNUM В Ярославле не утихают страсти вокруг попавшего на камеры видеонаблюдения ДТП, которое произошло 7 февраля в Заволжском районе города: водитель проехал по упавшей на пешеходном переходе женщине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ситуация, которая возмутила всех ярославцев, произошла утром 7 февраля. Как видно на видео, женщина переходила перекресток на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе, на светофоре горел зеленый сигнал. Внезапно она поскользнулась и упала. Женщина пыталась подняться, но это ей не удавалось. Проходившие мимо люди не остановились и не помогли ей встать на ноги и отойти с опасного места. Далее произошло то, что объяснить очень тяжело: машины тронулись, и одна из них проехала прямо по лежащей на переходе женщине. Водитель не остановился и скрылся с места происшествия.

В итоге попавшую под колеса женщину все-таки подняли и помогли ей доковылять до безопасного места.

О произошедшем написали многие федеральные СМИ, все два дня социальные сети буквально кипели: ярославцы не могли понять, как можно было хладнокровно проехать по живому человеку? Многие просто не могли поверить в такое, и в итоге участники группы «Дороги Ярославля» провели собственный эксперимент, чтобы выяснить: попадает ли присевший на переходе человек в зону видимости водителя, находящегося на стоп-линии перед перекрестком.

Вердикт оказался следующий: просмотр отличный, расстояние достаточное, сугробы не мешают.

«Двое человек подъехали, постояли на стоп-линии и визуально посмотрели с места водителя из—за руля. Возьму на себя смелость сказать, что все возможные предположения о том, что обзор у водителя мог быть затруднен, отклоняются. Всё просматривается очень хорошо, никаких сугробов нет, всё видно вдаль вплоть до противоположной стороны дороги. Мне лично было интересно — не затруднен ли чем-нибудь там обзор, потому что это может быть связано со стойками около лобового стекла в автомобиле, можно было не увидеть пешехода. Но мы убедились, что лобовое стекло дает полный обзор и никаких затруднений нет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель группы «Дороги Ярославля» Евгений Жаворонков.

Он добавил, что в любом случае нужно дождаться официальной информации.

«Это вопиющее проявление равнодушия, в котором виноват не только водитель. Никто из пешеходов, которые шли по переходу вместе с женщиной, не помог ей встать. Водители же начали движение, в то время как пешеход не покинул переход. Правила дорожного движения говорят о том, что водитель не должен начинать движение, не убедившись, что оно безопасно. Видел водитель «Гранты» женщину или не видел — с точки зрения правил неважно. Он в любом случае нарушил правила, не говоря уже о моральной стороне вопроса», — сказал корреспонденту ИА REGNUM бывший представитель Федерации автовладельцев России в Ярославской области Сергей Терехин.

В настоящее время полиция пытается установить личность уехавшего с места ДТП водителя.

«Полицейскими проведен большой объем работы. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекиции и других служб полиции продолжают активные поисковые и розыскные мероприятия: устанавливают личность уехавшего с места ДТП водителя, все обстоятельства произошедшего», — сообщают в пресс-службе УМВД Росси по Ярославской области.

Между тем женщина, попавшая под колеса «Гранты» — 45-летняя жительница Ярославля Юлия — сейчас находится в больнице. Корреспонденту ИА REGNUM удалось побеседовать с ее сестрой.

«Она шла в поликлинику, и ее сбила машина. Сначала она упала, она у нас инвалид второй группы с детства, плохо ходит. И вот поскользнулась на переходе, упала, не могла встать, никто ей не помог, вы, наверное, видели на видео. Потом уже ее мужчины под руки подняли, отвели в бывший «Дом еды», и оттуда уже вызвали «Скорую» и полицию. Потом Юлию уже увезли в больницу, я ей звонила туда, она была в сознании, мы разговаривали. Машина проехала ей по ноге, два перелома, ей сделали операцию, спицы вставлены. Вчера у нее состояние ухудшилось, ее перевели в реанимацию. Пока никаких сведений о ее состоянии нет, врачи сказали, звоните после 12. Пока ждем, что нам скажут», — сказала Ольга.

Госавтоинспекция обращается к водителю внедорожника темного цвета, который в момент ДТП подъезжал к перекрестку, после ДТП вышел из автомобиля и попытался помочь пострадавшей.