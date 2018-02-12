Крушение АН-148: среди погибших 34 жителя Оренбуржья, остальные иногородние

Оренбург, , 08:01 — REGNUM На борту самолёта Ан-148, который 11 февраля выполнял рейс Москва — Орск, но не долетел до пункта назначения, рухнул в Раменском районе Подмосковья, находилось 34 жителя Оренбургской области, остальные иногородние. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону. Ведомство опубликовало уточнённый список пассажиров и членов экипажа. Среди погибших есть иностранцы.

Гражданин Швейцарии летел в командировку, чтобы принять участие в запуске новой установки на предприятии «Орскнефтеоргсинтез». Кроме того, среди пассажиров был гражданин Азербайджана.

По данным МЧС РФ, установлены места проживания всех пассажиров и членов экипажа: 10 — из Москвы, четверо — из Саратова и по два человека — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ещё по одному человеку из Мордовии, Удмуртии, Алтайского края, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей, а также городов Астрахань, Казань, Новосибирск, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Согласно данным российских властей, среди жертв крушения самолета Ан-148 двое армян — Сергей Гамбарян и Варсик Севоян. Об этом сообщается на официальной странице министерства иностранных дел Армении в Twitter. В нем также говорится, что данные об их гражданстве уточняются.

В Орске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Около полудня (10:00 мск) ожидается прибытие из Москвы спецборта. Он доставит специализированные медицинские бригады, которые осуществят забор проб ДНК родственников погибших в крушении самолёта Ан-148. Кроме того, этим спецбортом в Орск будут направлены психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Читайте также: Родственников погибших в Подмосковье не повезут на опознание

Напомним, 11 февраля около 15:00 (мск) на территории Раменского района Московской области произошла авиакатастрофа — рухнул самолёт, выполнявший рейс 6W703 (Москва — Орск). Все 65 пассажиров (в том числе три ребёнка) и шесть членов экипажа погибли.

Вечером 11 февраля после того, как появилась информация о катастрофе, незамедлительно выехал губернатор Оренбуржья Юрий Берг. В аэропорту Орска была организована работа межведомственного оперативного штаба под руководством главы региона и начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области полковника внутренней службы Александра Зенова.

Организована работа с родственниками пассажиров данного рейса по оказанию необходимой психологической и медицинской помощи, задействовано 30 психологов. На 06:00 местного времени 12 февраля в аэропорту Орска психологическая помощь оказана 40 родственникам и друзьям, которые планировали встретить пассажиров из Москвы. За медицинской помощью обращений не поступало.

Проработан вопрос размещения и всестороннего обеспечения родственников пострадавших, находящихся в аэропорту Орска. В готовности к размещению граждан находится четыре гостиницы общей вместимостью 75 человек.

Сегодня, 12 февраля, в Оренбургской области день траура. В Орске живые цветы и игрушки несут к входу в здание орского аэропорта, в Оренбурге — к памятнику В. Чкалову на набережной Урала.

Читайте также: Крушение самолёта «Москва — Орск»: жертвы, траур, версии трагедии

Читайте развитие сюжета: Жертвы и пожертвования: Оренбуржье скорбит по погибшим в авиакатастрофе