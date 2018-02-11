СМИ: Выживших в результате крушения Ан-148 в Подмосковье нет

Раменское, Московская область, , 16:42 — REGNUM Пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту рухнувшего в Раменском районе Подмосковья самолета «Ан-148», погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

По его словам, при крушении воздушного судна погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, находившиеся на борту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет АН-148, принадлежавший «Саратовским авиалиниям», упал в Раменском районе Подмосковья 11 февраля.

ЧП произошло рядом с деревней Аргуново. На борту самолета, следовавшего по маршруту Москва — Орск, находился 71 человек.

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