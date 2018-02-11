После крушения Ан-148 губернатор Оренбуржья срочно выехал в Орск

Оренбург, , 16:34 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Юрий Берг срочно выехал в город Орск. Он займётся оказанием помощи родственникам пассажиров самолёта Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», который упал 11 февраля в Раменском районе Московской области.

На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, большинство пассажиров упавшего самолёта являются жителями Орска.

Напомним, самолёт вылетел из аэропорта «Домодедово» города Москвы. В Орске его ожидали в 18:35 по местному времени (16:35 мск). Но в Раменском районе Подмосковья он разбился. Связь с экипажем пропала через несколько минут после взлёта.

Обломки самолёта уже найдены. МЧС открыло горячую линию.

По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается главное следственное управление. Устанавливаются причины ЧП.

Читайте ранее в этом сюжете: В Домодедово создан оперативный штаб в связи с крушением АН-148

Читайте развитие сюжета: Володин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе