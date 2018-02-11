В Домодедово создан оперативный штаб в связи с крушением АН-148

Домодедово, Московская область, 11 февраля 2018, 16:31 — REGNUM Оперативный штаб после крушения пассажирского самолета АН-148 в Раменском районе Подмосковья создан в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе авиагавани.
«Рейс 6W 703 авиакомпании «Саратовские авиалинии» вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск, — сказал источник. — В аэропорту создан оперативный штаб, который будет предоставлять информацию».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья упал пассажирский самолет АН-148, принадлежавший «Саратовским авиалиниям».
Трагедия произошла рядом с деревней Аргуново. На борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Москва — Орск (Оренбургская область), находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
По данным источников в экстренных службах, шансов выжить у находившихся на борту людей не было.
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