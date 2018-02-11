Обломки АН-148 «Саратовских авиалиний» найдены в Раменском районе МО

Красногорск, , 15:42 — REGNUM МЧС России подтверждает информацию о крушении самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Московской области.

Сообщается, что обломки пассажирского самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» обнаружены в поле в Раменском районе Подмосковья недалеко от деревни Аргуново. В данный момент к месту крушения направляются бригады спасателей.

Самолет совершил обычный рейс из Москвы в Орск (Оренбургская область). Он вылетел из подмосковного аэропорта «Домодедово» и пропал с экранов радаров чуть более чем через 2 минуты полета. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным источников в экстренных службах, шансов выжить у находившихся на борту людей не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирский АН-148 упал в Раменском районе Подмосковья

Читайте развитие сюжета: СК возбудил уголовное дело по факту крушения АН-148 в Подмосковье