Пассажирский АН-148 упал в Раменском районе Подмосковья

Красногорск, , 15:32 — REGNUM По предварительным данным, в Московской области потерпел крушение пассажирский самолет АН-148 «Саратовских авиалиний». Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет вылетел из аэропорта «Домодедово» и должен был выполнить рейс в Орск (Оренбургская область). Однако, практически сразу после взлета самолет пропал с экранов радаров.

По предварительным данным, самолет упал в Раменском районе Московской области.

Экстренные службы проверяют эту информацию.

Известно, что на борту АН-148 находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Информация уточняется.

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