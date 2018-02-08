ВСУ 21 раз нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, , 11:02 — REGNUM Украинские войска нарушили перемирие в Луганской Народной Республике (ЛНР) шесть раз, в Донецкой Народной Республике (ДНР) — 15 раз за сутки 7 февраля, сообщают пресс-службы вооруженных сил республик.

Согласно сообщению, в ЛНР ВСУ обстреляли села Калиново, Нижнее Лозовое, Красный Лиман, Вергулевка. Применялись артиллерийские снаряды калибра 152 мм, мины калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП и стрелковое оружие.

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В ДНР под огонь попало 12 населенных пунктов, по которым украинские войска стреляли из минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В ходе обстрелов одно здание в Докучаевске было повреждено.

Украинские военные заявили о 17 обстрелах своих позиций, один украинский солдат был травмирован.

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Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Конфликт не приближается к своему разрешению, поскольку Киев игнорирует Минские соглашения и намерен силой захватить республики.

Разведка ЛНР и ДНР неоднократно докладывала о том, что украинская армия стягивает военную технику к линии фронта, однако никакой реакции мировой общественности на эскалацию конфликта со стороны Украины нет.

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